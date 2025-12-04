¿Se Prende Vela Hoy? Color y Día que Toca Encender la Siguiente en Corona de Adviento 2025

Poco a poco los colores y adornos típicos de la temporada decembrina comienzan a inundar casas y calles de todo México, en preparación para la Navidad. Entre tanta decoración, uno destaca por su significado: la Corona de Adviento. Para que tengas claro cómo se encienden las velas que la componen, en N+ te damos a conocer la fecha y el orden.

Si aún estás decorando tu hogar y no has colocado tu árbol de Navidad, conoce cuál es la fecha en que ya debería de estar en pie, así como cuántos sábados faltan para el 25 de Diciembre, una de las fechas más celebradas en todo el mundo.

Si quieres armar tu corona de Adviento desde cero, conoce qué elementos debes contemplar para su construcción, así como su significado según la tradición católica.

Video: ¿Qué Es la Corona de Adviento?

¿Hoy se prende una vela de la Corona de Adviento? Este Día se Encienden

Lo primero que debes saber es que las velas de la Corona de Adviento son cuatro, tienen un orden de encendido y colores específicos: morado y rosa, que en la religión hacen alusión al tiempo litúrgico de Adviento.

Las velas no se encienden un día cualquiera ni todas juntas, sino que se van encendiendo de una en una los cuatro domingos anteriores a la Navidad.

De modo que este jueves no se prende ninguna de las velas de Adviento, las fechas específicas en las que se encienden, son:

30 de noviembre: Primer Domingo de Adviento y encendido de primera vela morada

Primer Domingo de Adviento y encendido de primera vela morada 7 de diciembre : Segundo Domingo de Adviento y encendido de segunda vela morada

: Segundo Domingo de Adviento y encendido de segunda vela morada 14 de diciembre: Tercer Domingo de Adviento y encendido de vela rosa por Caudete

Tercer Domingo de Adviento y encendido de vela rosa por Caudete 21 de diciembre: Cuarto domingo de Adviento y encendido de cuarta vela morada

¿Qué simbolizan los colores de las velas de la Corona de Adviento?

La única vela cosa que contiene la Corona de Adviento se enciende el tercer domingo de Adviento, y se le conoce como Gaudete. Este color representa la alegría y gozo porque se acerca el nacimiento de Jesús.

Mientras que las moradas, como te habíamos adelantado, simbolizan el tiempo litúrgico de Adviento o preparación para la llegada del Hijo De Dios.

¿Por qué hay una vela blanca en la Corona de Adviento y qué significa?

La tradición católica indica que durante la cena de Navidad se debe encender un cirio blanco que se coloca al centro de la Corona de Adviento, al tiempo que la familia realiza una oración de agradecimiento o petición para el Niño Jesús.

Video: Este Domingo se Prendió la Primer Vela de la Corona de Adviento en León, Guanajuato

¿Cuándo se lleva a bendecir la Corona de Adviento?

La bendición de la Corona de Adviento tuvo lugar el primer domingo de Adviento, que en 2025 cayó el pasado 30 de noviembre. Ese día el párroco o sacerdote debió realizar una oración para inaugurar el tiempo de Adviento.

Según la tradición católica, la Corona de Adviento se bendice cada año, aunque aquellas personas que así lo deseen por practicidad, pueden llevar sólo las velas que colocaran.



