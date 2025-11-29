¿Cómo Van las Velas de la Corona de Adviento y Cuál es su Significado? Fechas 2025

Con la llegada de diciembre, también comienza un periodo de preparación, para creyentes de la religión católica, pues se aproxima el nacimiento de Jesucristo (Navidad). Por ello, si tú quieres llevar este proceso de alistamiento espiritual, en N+ te explicamos cómo van las velas de la Corona de Adviento, cuál es el significado de la corona y sus elementos y las fechas clave para encenderla.

Y es que los días para celebrar Nochebuena y todas las fiestas que rodean la época, cada vez son menos. Es por tal motivo, que las personas que gustan de esta época quieren aprovechar al máximo los días de celebración.

Video: Navidad 2025: ¿Cuánto Cuestan los Árboles en el Mercado de Jamaica?

¿Cuál es el significado de la Corona de Adviento?

De acuerdo con la Diócesis de Querétaro, cada elemento de la Corona de Adviento tiene una razón de ser.

A continuación te compartimos el significado de cada parte:

Forma Circular: Simboliza una forma geométrica perfecta, que no tiene principio ni fin, que recuerda la eternidad de Dios.

Simboliza una forma geométrica perfecta, que no tiene principio ni fin, que recuerda la eternidad de Dios. Follaje verde: El color está relacionado con la esperanza, crecimiento espiritual y de gracia.

El color está relacionado con la esperanza, crecimiento espiritual y de gracia. Luz de las velas: Significan la luz que abre el camino para conocer a Jesucristo con su nacimiento, que iluminará todo.

Significan la luz que abre el camino para conocer a Jesucristo con su nacimiento, que iluminará todo. Velas moradas: El color representa un tiempo de espera y preparación.

El color representa un tiempo de espera y preparación. Velas rosas: representa alegría porque ya está cerca el nacimiento de Jesús.

Cirio o vela blanca: Durante la cena de Navidad se enciende un cirio que se coloca al centro de la Corona de Adviento. Se realiza una oración pidiendo que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de los integrantes de la familia.

Durante la cena de Navidad se enciende un cirio que se coloca al centro de la Corona de Adviento. Se realiza una oración pidiendo que el Niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de los integrantes de la familia. Listón rojo: Representa el amor a Dios y el amor de Dios que nos envuelve.

¿Cómo van las velas de la Corona de Adviento?

La corona está conformada por cuatro velas: una de color rosa y tres más de color morado (preferentemente), aunque pueden ser de otros colores.

De acuerdo con la Universidad católica de Valparaíso, las velas permiten reflexionar la oscuridad provocada por el pecado aleja a las personas de Dios.

Después de la primera caída del hombre, Dios fue dando poco a poco una esperanza de salvación que iluminó todo el universo, como las velas de la Corona.

Las velas moradas se encienden el 1º, 2º y 4º domingo de Adviento, y la vela rosa se enciende el 3º Domingo de Adviento, llamado también “domingo de gaudete” o “domingo de la alegría”, por la primera palabra del introito de la misa: Gaudete, es decir, regocíjense.

Fechas de la Corona de Adviento 2025

Primer domingo de Adviento: 30 de noviembre 2025

Segundo domingo de Adviento: 7 de diciembre 2025

Tercer domingo de Adviento: 14 de diciembre 2025

Cuarto domingo de Adviento: 21 de diciembre 2025

Historias recomendadas:

¿Quién Tomaría el Lugar de Fátima Bosch en Caso de Que Miss Universo 2025 Fuera Destituida?

¿De qué Murió la ex Miss Guatemala Intercontinental y Conductora, Raquel Escalante?

DMZ