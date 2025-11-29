¿De qué Murió la ex Miss Guatemala Intercontinental y Conductora, Raquel Escalante?

La televisión se encuentra de luto tras la muerte de Raquel Escalante, conductora y ex Miss Guatemala Intercontinental, quien falleció el pasado 28 de noviembre a los 28 años tras una dura batalla con una enfermedad crónica.

La noticia fue confirmada por el programa Qué Chilero de Guatemala, producción en la que Escalante se desempeñó como presentadora y donde también brilló como modelo y participante de certámenes de belleza.

El equipo del programa dedicó un emotivo mensaje para despedirla, describiéndola como una “mujer llena de luz, alegría y entrega”, palabras que reflejan el impacto que tuvo entre colegas, amigos y seguidores.

¿De qué murió la conductora y modelo?

La joven de 28 años falleció luego de una larga y dolorosa lucha contra el cáncer de cérvix. Su partida deja un profundo vacío en la industria del entretenimiento, donde se ganó el cariño del público gracias a su carisma, profesionalismo y la fortaleza con la que enfrentó su enfermedad.

Raquel Escalante publicaba fotos de cómo avanzaba su enfermedad. Foto: @raquelescalantegt

La historia de Raquel Escalante conmovió a miles por su resiliencia, presente desde su niñez y evidente en cada etapa de su tratamiento. En 2024, la joven comunicadora decidió compartir públicamente su diagnóstico de cáncer, buscando crear conciencia y al mismo tiempo agradecer el apoyo de quienes la acompañaban.

A través de sus redes sociales documentó su proceso, mostrando tanto los momentos de esperanza como los días más difíciles, siempre con una actitud positiva que inspiró a su comunidad digital.

El pasado 4 de febrero, en el marco del Día Internacional del Cáncer, publicó una serie de fotografías que rápidamente se llenaron de mensajes de aliento y deseos de pronta recuperación. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos y al apoyo incondicional de su audiencia, Raquel falleció este 28 de noviembre.

