El Sutil (pero Muy Notorio) Detalle entre Ángela Aguilar y Christian Nodal en Acción de Gracias

Pepe Aguilar convocó a toda su familia para celebrar la cena de Acción de Gracias. En una de las fotografías que compartieron el intérprete de Miedo y su hija se puede advertir el sutil, pero muy notorio, detalle que Ángela Aguilar y Christian Nodal compartieron durante la celebración.

Los Aguilar se reunieron en una de las residencias del cantante de regional mexicano. La familia disfrutó todo tipo de platillos, entre los que destacó el gran pavo que estaba al centro de la mesa. Además de Ángela y Christian Nodal, al festejo asistieron Leonardo, Aneliz y Pepe Aguilar, así como Aneliz Álvarez.

El sutil pero notorio detalle que compartieron Ángela Aguilar y Christian Nodal

El día de Acción de Gracias no es solo una fecha en la que colapsan las vialidades y los aeropuertos estadounidenses, también es el día en que las celebridades festejan el año que está por terminar. Además de Chayanne, Amber Heard y Jennifer Lopez, los Aguilar también festejaron el Día de Acción de Gracias.

A través de sus redes sociales, Pepe y Ángela Aguilar compartieron un interesante retrato que no tardó en ser criticado. En la imagen se puede ver a Leonardo, Aneliz hija y Aneliz mamá, Pepe, Ángela, Christian Nodal y Luis Rodrigo Castillo, prometido de Aneliz.

La familia no definió un código de vestimenta específico por lo que cada quién decidió qué usar, Leonardo destacó por su sombrero, camisa con bordados y la gran hebilla de su cinturón grande y Pepe por su gorra blanca; sin embargo, es posible notar que (de entre el grupo) Ángela Aguilar y Christian Nodal coordinaron sus vestuarios con base en una paleta de color en tonos marrones.

Mientras ella se puso un suéter café que combinó con una falda a cuadros, él llevó un suéter beige claro y jeans en color café.

Por qué los Aguilar celebraron Acción de Gracias

Si bien los fundadores de la dinastía Aguilar (Antonio Aguilar y Flor Silvestre) son mexicanos: él nació en Zacatecas y ella en Guanajuato, Pepe Aguilar tiene nacionalidad estadounidense. El intérprete de 57 años nació el 7 de agosto de 1968 en San Antonio, Texas, durante una gira de sus padres.​

De los herederos de Pepe Aguilar, solo las mujeres son estadounidenses. Mientras Aneliz Aguilar Álvarez nació en McAllen, Texas, Ángela nació en Los Ángeles, California, el 8 de octubre de 2003. Tanto su hijo Leonardo como Emiliano nacieron en México.

