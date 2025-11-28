Billy Idol Festeja 70 Años en México con un Show que Recorre 50 Años de Punk-Rock

Billy Idol celebrará 70 años de vida sobre el escenario. Pero no lo hará ante cualquier público, este 2025 los mexicanos tendrán el honor de acompañarlo en un festejo que seguramente incluirá un brindis, 'Las mañanitas' y mucho amor chilango.

El próximo domingo 30 de noviembre, Billy Idol cumplirá 70 años, y lo festejará con un concierto en el Estadio Alfredo Harp Helú, en el que sus seguidores podrán disfrutar tanto de sus primeros éxitos como de sus temas más recientes.

Porque, sí, ya nos adelantó que preparó un muy curado set musical que recorrerá medio siglo de punk-rock.

Billy Idol festeja 70 años en México

El regreso de Billy Idol a México coincide con un momento de retorno a sus raíces musicales, con las reediciones en vinilo y la remasterización en HD de su canción Prodigal Blues.

En este reencuentro con el público que lo recibió en el Vive Latino de 2024, el cantante ofrecerá una combinación de sus clásicos y algunas canciones nuevas que "suenan fantástico" en conjunto, según nos comentó.

En llamada vía Zoom, además de reflexionar sobre el paso del tiempo, la evolución en la forma en que hace música, y la vigencia de sus canciones, Billy Idol compartió sus miedos y sus aciertos dentro del proceso creativo.

Celebrar su cumpleaños número 70 con el espectáculo de este domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú de México significa mucho para él, especialmente porque coincide con el festejo de sus 50 años de haber comenzado su carrera profesional.

Es todo un hito llegar a los 70… Empecé en 1976, así que llevo 50 años haciendo esto, porque empecé a los 20, profesionalmente. Pero lo bueno es que, de alguna manera, la música todavía resuena en mí. Las viejas canciones no parecen envejecer, siguen pareciendo tan emocionantes como la primera vez que las hicimos

Idol explica que su forma de componer no ha cambiado con los años. Desde el inicio de su carrera y hasta ahora, su música nace de un ejercicio profundo de observación personal. La introspección es uno de los ingredientes principales de su composición, además de la intuición y, claro, sus vivencias: "Pienso en mis propias experiencias. No escribo historias inventadas que no me han sucedido. Para mis historias y mis letras tiendo a recurrir a mi propia vida".

Billy Idol y Steve Stevens: una sociedad creativa histórica

Al escuchar grabaciones de sus primeros años, Billy Idol reconoce que su voz y su técnica han evolucionado. Pero, para fortuna de todos, sigue identificándose con aquella energía tan característica del punk británico de los setenta.

Clásicos como Rebel Yell siguen emocionándolo de la misma forma que en 1983, y asegura que parte de esa vitalidad se debe a su trabajo con su guitarrista: "Estoy disfrutando mucho de Steve Stevens, con quien trabajo, mi guitarrista, que está mejorando. Está mejorando más que nunca. Así que tengo que seguirle el ritmo", dijo bromeando.

Desde hace más de 40 años, Idol ha trabajado codo a codo con Steve Stevens, su guitarrista de confianza. Juntos han creado canciones de la misma manera: trabajando una buena idea inicial. Su expertise les ayuda a identificar cuándo un original es bueno y puede pulirse. Y cuándo no.

El proceso que sigue la dupla Idol-Stevens permanece anclado en sus inicios, esos que los han guiado desde los años ochenta: una chispa de emoción que confirma que la letra y la melodía encajan.

50 años haciendo música

Idol reconoce que, cuando inició su carrera con Generation X, no tenía del todo claro lo que hacía. Sin embargo, el auge del punk rock lo impulsó a la fama, le abrió las puertas de las disqueras y lo encaminó en el rumbo que ha seguido desde 1976.

Claro que he desarrollado mi canto con los años y creo que ahora soy mejor que nunca.

Aunque Billy Idol reconoce que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el panorama musical, mantiene una postura fiel a su esencia: las ideas deben tener un origen humano y emocional.

No estoy muy seguro de a dónde nos llevará la Inteligencia Artificial. Pero, al mismo tiempo, creo que hay que seguir haciendo lo que siempre se ha hecho, que es una especie de introspección, para ti, para tu próximo proyecto

En este sentido sabe que una buena tecnología no hace que una idea sea buena en sí misma, sino que reclama: "algo en la idea original tiene que ser bueno. Simplemente lo sabes".

Dos canciones icónicas: dos historias

Las letras más memorables de Billy Idol nacieron de momentos cotidianos. Por ejemplo, Dancing with Myself surgió después de que Idol y Tony James vieran una escena peculiar durante un viaje a Japón en 1978, cuando la gente bailaba con sus propios reflejos. James corroboró: "Podría ser un buen título para una canción".

Sobre su faceta más íntima, el cantante menciona que temas como Catch My Fall o Sweet 16 revelan su lado emocional menos conocido. Tras reflexionar unos segundos reconoce que Catch My Fall muestra una faceta con la que se identifica mucho hoy en día.

Para Billy Idol, la música sigue siendo un refugio y una forma de entender la realidad. Su método creativo permanece intacto, pese a las transformaciones tecnológicas. Con 70 años de vida y 50 de carrera, sigue escribiendo, cantando y conectando con el público como lo hizo en el principio.

