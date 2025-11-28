Familia Pinal Comparte Emotivos Mensajes para Recordar a La Diva, Silvia Pinal

Alejandra Guzmán, Michelle Salas y Sylvia Pasquel usaron sus redes sociales para compartir palabras en memoria de la diva del Cine de Oro Mexicano, Silvia Pinal, quien falleció el 28 de noviembre de 2024. A un año de su muerte, sus hijas y su neta la recuerdan con estos conmovedores mensajes.

El 12 de septiembre de 2024, cuando cumplió 93 años, Silvia Pinal fue consentida por sus hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán. En aquella ocasión se le preguntó cómo se sentía y, haciendo gala de su sentido del humor, ella respondió: "Me siento como de 18 años".

Alejandra Guzmán, Michelle Salas y Sylvia Pasquel recuerdan a Silvia Pinal

Las hijas de Silvia Pinal, y su nieta, Michelle Salas, no quisieron pasar por alto la fecha y usaron sus redes sociales para compartir con sus seguidores lo que significa para ellas haber vivido un año lejos de su madre.

A un año de la partida de la estrella del cine, la televisión y el teatro mexicano, su ausencia sigue marcando a su familia y a quienes forman parte de la industria del entretenimiento mexicano.

Alejandra Guzmán usó su feed de Instagram para compartir una fotografía de Silvia Pinal durante su juventud, junto a la que escribió: "Te extraño gigante y espectacular"

Michelle Salas escribió un conmovedor mensaje, en el que agradeció el paso de su abuela por su vida.

Un 28 de noviembre solo me recuerda que la vida siempre se siente más bonita cuando te pienso… Tu fuerza, tu luz y esa magia única que solo tú tienes. Gracias por todo lo que sembraste en mí, por cada abrazo, cada risa, cada palabra y cada recuerdo que llevo conmigo todos los días de mi vida. Te adoro con el alma, abuelita mía. Siempre estás conmigo, cerquita del corazón

Sylvia Pasquel compartió un video en el que destacó cuanto extraña a su madre, "la luz más importante de mi vida, mi mamita, la señora Silvia Pinal", tras un año de haber dejado de existir en este plano. La también actriz recordó con amor, pasión y admiración a la gran actriz que fue su madre.

Las grandes estrellas no se apagan, al contrario, se vuelven inmortales en el corazón de todos los que la amaron. Recordada por su sonrisa, su picardía, sus ocurrencias, su simpatía, su gracia para bailar, para cantar, para actuar. Mamita, el telón de tu obra nunca bajó. Solamente, pues, cambiaste de escenario. Seguramente los estás divirtiendo ahí arriba.

