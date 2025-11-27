¿Millie Bobby Brown y David Harbour son Amigos? La Actriz Habla, Tras Informes de Bullying

Después de que se rumorara que Millie Bobby Brown había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra David Harbour, la actriz destacó la estrecha relación que han desarrollado en los últimos diez años.

De acuerdo con la información publicada por el tabloide británico The Daily Mail, Brown habría presentado una denuncia por acoso e intimidación contra Harbour antes de enero de 2024, previo a que comenzara el rodaje de la más reciente temporada de la popular serie que protagonizan. Según lo que se había dicho "había páginas y páginas de acusaciones".

El informe también mencionaba que, supuestamente, Brown había contado con un representante personal que la acompañó a lo largo del año que duró la producción de la quinta temporada.

¿Millie Bobby Brown y David Harbour son amigos?

En medio del estreno de la serie de televisión de ciencia ficción, la actriz de de 21 años emitió declaraciones que harían frente a los informes de bullying. Las palabras de la actriz llegan semanas después de haber caminado en la alfombra roja con su compañero de elenco, en la premier que se realizó en Los Ángeles a principios de noviembre.

Al hablar sobre el estado de su relación actual con David Harbour, Millie Bobby Brown recordó que han trabajado juntos durante una década, lo cual estrecha su vínculo. La actriz habló por su compañero en la serie al resaltar: "Siempre nos ha unido eso. Amamos esta serie por encima de todo".

Cuestionada directamente por The Hollywood Reporter sobre las acusaciones, Brown respondió que era importante que los coprotagonistas mostraran un frente unido porque ambos valoran su amistad "por encima de todo".

También mencionó que fue agradable y emocionante "volver a estar juntos", y trabajar en la dinámica familiar de la serie.

Al ser cuestionados sobre el mismo tema, Ross y Matt Duffer, creadores de la serie, mencionaron: "nada importa más que tener un set donde todos se sientan seguros y felices".

