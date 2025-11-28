Nuevas Denuncias de Agresión Sexual Contra Kevin Spacey; Señalan Daños Psiquiátricos

El actor Kevin Spacey enfrenta nuevas acusaciones por agresión sexual. Uno de los demandantes afirma haber "sufrido daños psiquiátricos y pérdidas económicas", como consecuencia de una agresión ocurrida en 2008.

Las nuevas acusaciones llegan después de dos años de que el protagonista de House Of Cards fue absuelto de nueve cargos de delitos sexuales en un juicio penal. .

Nuevas denuncias contra Kevin Spacey

Kevin Spacey deberá volver al juzgado, esta vez por las demandas civiles presentadas por tres hombres, uno de los cuales decidió renunciar al anonimato.

Según los demandantes, las agresiones habrían ocurrido entre el año 2000 y 2013. En una acusación se menciona que el actor lo "agredió deliberadamente" en unas 12 ocasiones entre 2000 y 2005. En otra, el denunciante afirma haber "sufrido daños psiquiátricos y pérdidas económicas" como consecuencia de una agresión ocurrida en 2008.

Ruari Cannon, quien renunció a su derecho al anonimato, participó en la obra Sweet Bird of Youth, que se presentó en el Old Vic en 2013. Según su declaración, Spacey lo manoseó en una fiesta, después de la noche de prensa del espectáculo.

Kevin Spacey fue director artístico del Old Vic entre 2004 y 2013.

El protagonista de la serie House of Cards niega todas las acusaciones, cuyas demandas podrían resolverse en un solo juicio o en tres juicios consecutivos.

En una audiencia realizada este miércoles, se propuso el 12 de octubre de 2026 como fecha provisional para el juicio.

En julio de 2023, el actor estadounidense Kevin Spacey fue absuelto de todos los cargos de agresión sexual presentados en su contra. Un jurado del tribunal de Southwark, en Londres, lo declaró "no culpable" de nueve delitos sexuales contra cuatro hombres, actos supuestamente cometidos entre 2001 y 2013, durante su etapa como director artístico del Teatro Old Vic. En aquella ocasión, el jucio duró cuatro semanas.

