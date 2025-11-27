Dua Lipa Sigue Cantando en Español: ¿Qué Dice la Letra de Cariñito, Tema que Presentó en Perú?

Dua Lipa continúa su gira Radical Optimism por Latinoamérica. La aventura que comenzó en el estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, y continuó en Chile, São Paulo y Río de Janeiro, finalmente llegó a Lima, Perú. Para placer de todos sus fans, la cantante Dua Lipa sigue cantando en español. Si quieres saber qué dice la letra de Cariñito, tema que presentó en Perú, sigue leyendo.

A lo largo de su paso por los países del sur del Continente Americano, Dua Lipa ha realizado un interesante recorrido musical, que ya abarcó éxitos de Soda Stereo, Miranda, La Ley, entre otros. El 15 de noviembre pasado, Dua Lipa no solo cantó en portugués, sino que invitó al escenario a Caetano Veloso y Carlinhos Brown para interpretar Magalenha y Margarida Perfumada.

Dua Lipa sigue cantando en español

Dua Lipa sigue reafirmando su reinado pop en Latinoamérica. Ahora que su Radical Optimism llegó al sur del continente, la inglesa no ha parado de presumir sus habilidades no solo para hablar en español, sino para cantarlo. La cantante de 30 años se presentó en el Estadio San Marcos de Lima, Perú; en esta ocasión no solo cantó un tema representativo de Perú, sino que contó con un músico invitado.

Para su único show en Lima, Dua Lipa invitó al escenario al cantante de cumbia, Mauricio Mesones, con quien cantó el tema Cariñito, de Angel Aníbal Rosado.

A propósito de la invitación, el peruano usó su cuenta de Instagram para agradecer a la intérprete por haberlo convocado para cantar el tema más popular de la música tropical peruana.

No sólo es un honor, sino también una alta responsabilidad por la cual trabajo de manera incansable día a día.

¿Qué dice Cariñito, canción que Dua Lipa presentó en Perú?

El tema interpretado por Mauricio Mesones y Dua Lipa cuenta la historia de alguien que ama con una gran intensidad. A lo largo de la letra, el intérprete súplica no ser abandonado. Esto dice la letra de la canción Cariñito.

Lloro por quererte,

por amarte y por desearte.

Lloro por quererte,

por amarte y por desearte

Ay, cariño.

Ay, mi vida.

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito.

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito

Lloro por quererte

por amarte y por desearte.

Lloro por quererte

por amarte y por desearte

Ay, cariño.

Ay, mi vida.

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito.

Nunca, pero nunca

me abandones, cariñito

Con la cercanía de los shows de Dua Lipa en México, sus fans nacionales ya se preguntan qué canción interpretará en nuestro país.

