Miss Haití, Testigo del Conflicto Entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, Detalla Confrontación

La noche del jueves 20 de noviembre, México aplaudió el triunfo de Fátima Bosch en Miss Universo 2025. Su coronación se ha visto empañada por múltiples acusaciones contra la organización y sus dueños, quienes han sido acusados de actividades criminales. Sin embargo, el concurso internacional estuvo lleno de polémicas, y Melissa Queenie Sapini, Miss Haití, testigo del conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, habló de todo lo que ella vivió.

El 4 de noviembre, durante la ceremonia de imposición de bandas, el tailandés Nawat Itsaragrisil ofendió verbalmente a la representante de México, por no haber publicado contenido sobre Tailandia en sus redes sociales. Esto desencadenó una discusión en la que Fátima Bosch, y otras concursantes abandonaron el evento como protesta. El incidente generó controversia y, posteriormente, Itsaragrisil ofreció disculpas públicas, después de que Miss Universo anunció que reevaluaría sus protocolos.

Miss Haití da detalles del conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil

Desde los primeros días de la concentración de Miss Universo, el nombre de la mexicana Fátima Bosch se volvió tendencia alrededor del mundo; tras una polémica discusión verbal que sostuvo con Itsaragrisil. Hasta ahora solo conocíamos la versión de Bosch, quien lo denunció por haberla llamado cabeza hueca. Ahora Melissa Sapini decidió compartir su testimonio sobre el conflicto entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil.

Melissa Sapini fue una de las mujeres que se levantaron cuando Bosch exigió respeto y decidió salirse de la sala en que se encontraban.

La participante de 22 años conversó con People sobre el conflicto que se volvió viral en pocas horas. Para Miss Haití fue justo en este momento que "la situación empezó a ponerse realmente fea". Según su relato, cuando comenzó el conflicto, todas estaban sentadas, muy confundidas, en shock. Se mantenian en silencio tratando de entender qué estaba pasando.

Sapini recordó que Itsaragrisil habría amenazado a las participantes con expulsarlas del concurso si dejaban la sala y si no seguían otras instrucciones. Para ella, ese fue un llamado de alerta, pues la competencia apenas estaba empezando: "¿Cómo se atreven a decirnos que estamos fuera de la competencia?".

Recordó que en medio de su indignación pensaba que todas las concursantes habían viajado hasta Tailandia, desde múltiples países extranjeros y, hasta ese momento, "aún no conocemos a la directiva [de Miss Universo]".

Y este hombre tiene la osadía de decir que [después de] todo el trabajo que hemos invertido, todo el sacrificio, estamos fuera de la competencia.

Aunque la indicación de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, fue que la participación de Itsaragrisil quedaría restringida, Melissa Sapini recuerda que tanto ella como el resto de las concursantes siguieron viendo al ejecutivo en las semanas siguientes.

Miss Universo se celebró en Bangkok, Tailandia, el 21 de noviembre. La organización del concurso coronó a Fátima Bosch, representante de México en el concurso. Durante el concurso y después de la coronación, han surgido acusaciones de resultados manipulados. Además de Omar Harfouch, el futbolista Claude Makélélé y la princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie, presidenta del comité de selección, también se retiraron como jurados.

Para la representante de Haití, competir en Miss Universo 2025 era uno de sus más grandes sueños; sin embargo, lo que vivió fue todo lo contrario: "Todos los días había algo. Todos los días, las chicas susurraban: '¿Te parece raro? ¿Me estoy volviendo loca?'. Hubo muchísimas señales de alerta desde el principio", lamentó. Aunque, como el resto de sus compañeras, también se enfermó, decidió permanecer en la concentración porque "no quería perderme nada. No quería que afectara mis resultados".

