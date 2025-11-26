Sergio Andrade Anuncia Lanzamiento de Nuevo Material Musical: Así se Ve Actualmente el Productor

Pocas semanas después del lanzamiento de la docuserie La Trevi sin Filtro y algunas semanas después de que publicara su video más reciente en YouTube, el cantautor y productor musical Sergio Andrade anunció el lanzamiento de una nueva producción discográfica.

Hace tres semanas, Andrade recurrió a su YouTube para publicar su nuevo tema musical: La Luna No Ha Cambiado Nada, una romántica canción de casi cuatro minutos en la que el intérprete reflexiona, con resignación, sobre el desgaste de una relación, sobre cómo el tiempo transforma a las personas, y sobre la sensación de vacío que deja una ausencia.

Sergio Andrade anuncia nuevo material musical

En su canal de YouTube, en el que cuenta con ocho mil suscriptores, Andrade publicó un clip de menos de un minuto en el que anuncia el lanzamiento. La nueva canción llegará para celebrar su aniversario. El exmánager y productor de Gloria Trevi cumplió 70 años este 26 de noviembre.

El disco llevará el nombre de la canción que ya hizo pública: La Luna No Ha Cambiado Nada, e incluirá doce temas inéditos de su autoría, que ha grabado durante su estancia en Hastings, Inglaterra. De acuerdo con la publicación, la producción se estrenará el próximo 2 de diciembre y estará disponible en todas las plataformas y tiendas de música digital.

Así se ve actualmente el productor

Andrade, con 70 años recién cumplidos solía llevar el cabello oscuro con algunas canas, y prefería una longitud media. En fotografías anteriores era posible advertir no solo su peinado hacia atrás sino también su color de piel y sus rasgos faciales maduros, además de siempre presentarse con una expresión seria o pensativa.

Sin embargo, en esta nueva oportunidad, el productor eligió presentarse ante la cámara usando un cubrebocas, que solo permite advertir su pelo cubierto en su mayoría por canas.

