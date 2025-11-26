Critican a La Bellakath por Defenderse de un Comentario con Insultos Homofóbicos: ¿Qué Dijo?

La cantante mexicana Bellakath enfrenta una ola de críticas en internet después de responderle a un usuario que criticó su físico durante su presentación en el Flow Fest 2025.

Las críticas fueron porque la intérprete utilizó insultos considerados serofóbicos y homofóbicos para responder, lo que desató un debate sobre el discurso de odio y la responsabilidad de las figuras públicas en plataformas como X.

¿Por qué están criticando a Bellakath?

Todo comenzó cuando un usuario criticó su presentación en el Flow Fest, cuestionando su vestuario y su show.

"Baila si eres una nula infectada de biopolimeros", dijo el usuario.

Baila si eres una nula infectada de biopolimeros pic.twitter.com/jr6Ix1HSRx — ♱ (@xeonxcxx) November 25, 2025

La cantante no se quedó callada y le respondió con un mensaje que incluía insultos relacionados con el VIH y con expresiones degradantes hacia la comunidad LGBT+, lo que generó indignación inmediata entre seguidores y activistas.

"Jota sidosa, ojalá no pidas respeto", dijo ella.

Jota sidosa, ojalá no pidas respeto. — Bellakath 👸🏻 (@labellakath) November 26, 2025

Tras el revuelo, Bellakath publicó un comunicado donde aseguró que su respuesta fue una reacción directa a la falta de respeto. Dijo que cuando alguien la agrede, ella “regresa el golpe”, y agregó que existe un doble estándar cuando se trata de críticas entre mujeres y personas de la comunidad LGBT+.

También remató diciendo que seguirá contestando con dureza cada vez que alguien la ataque en redes.

Usuarios y organizaciones señalaron que sus palabras reproducen estigmas peligrosos sobre el VIH y alimentan discursos discriminatorios hacia la comunidad LGBTIQ. Además, cuestionaron que una figura con un público joven normalice este tipo de agresiones.

Aunque Bellakath argumentó que solo estaba respondiendo a un ataque, para muchos su mensaje reforzó prejuicios y discursos de odio que siguen afectando a personas que viven con VIH y a la comunidad LGBT+.

Por otro lado hubo quienes también señalaron misoginia y body shaming en los comentarios del usuario que criticó a Bellakath y señalaron la importancia de que las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ luchen juntas por causas justas, no solo por solidaridad sino por razones históricas, políticas y sociales que hacen que estas luchas estén profundamente entrelazadas.

Historias recomendadas:

Maná y Café Tacvba Están Entre las 50 Mejores Bandas de Rock de la Historia, Según Billboard

Abrirán Taquería Inspirada en Dua Lipa en México: Dónde Estará y Cuándo se Inaugura

Shakira Abre Tres Nuevas Fechas en México: Cuándo Es la Preventa y Dónde Se Va a Presentar