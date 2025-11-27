Conrado Osorio, Famoso Actor de "La Fea Más Bella", Fallece a los 49 Años; ¿De Qué Murió?

Este día hay luto en el espectáculo, pues se dio a conocer la muerte de Conrado Osorio, a los 49 años, reconocido actor colombiano que participó en telenovelas mexicanas como "Clase 406" y "La Fea Más Bella", así como en La Reina del Sur. Tuvo una Lucha de varios años contra una terrible enfermedad. Familiares confirmaron el deceso en un emotivo mensaje en redes sociales.

¿De qué murió Conrado Osorio?

Conrado Osorio tuvo una larga batalla contra el cáncer, pero a penas en septiembre de 2025 se informó que tenía metástasis. El histrión tenía la esperanza de salir delante de su enfermedad por lo que se sometió a una cirugía para quitarle 55 ganglios linfáticos.

En sus redes sociales, Conrado compartía videos sobre su estado de salud y los tratamientos a los que se sometía. Conrado Osorio publicó último video de su cumpleaños en el hospital.

Apenas el 26 de octubre de 2025, el actor publicó su último video en Instagram, en un hospital, donde festejó su cumpleaños al lado de sus seres queridos.

¿En qué telenovelas alcanzó fama Conrado Osorio?

El actor Conrado Osorio trabajó en las siguientes telenovelas que fueron un éxito.

"Amarte es mi pecado"

"Clase 406"

"Duelo de pasiones"

'La Ley del corazón"

"La reina del Sur"

"La fea más bella"

¿Quién confirmó la muerte de Conrado Osorio?

Fue el hermano de Conrado Osorio, Jhon Jairo Osorio, periodista deportivo, quien informó la noticia en su cuenta de Instagram. Compartió imágenes al lado del actor, que este día perdió la batalla contra el cáncer de colon.

