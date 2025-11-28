Además de La Fea Más Bella, el Actor Conrado Osorio Participó en Estas Telenovelas Mexicanas

El actor colombiano Conrado Osorio murió en Medellín, este jueves 27 de noviembre de 2025. El encargado de dar a conocer la noticia fue su hermano, el periodista deportivo Jhon Jaime Osorio. El actor de La fea más bella desarrolló su carrera en nuestro país, formando parte de varios melodramas. A continuación te contamos en qué telenovelas mexicanas participó el actor Conrado Osorio.

Antes de la noticia de su muerte, se supo que el colombiano se sometió a una cirugía para quitarle 55 ganglios linfáticos. Sin embargo, en septiembre pasado se informó que el cáncer colorrectal con el que fue diagnosticado hizo metástasis en todo su organismo.

En qué telenovelas mexicanas participó el actor Conrado Osorio

Después de que se difundió el fallecimiento del actor Conrado Osorio, el público quiso recordar en qué otros melodramas había trabajado, además de participar en La Fea Más Bella. Aunque el actor comenzó su carrera en la década de los 90, en la serie colombiana Padres e hijos, pronto viajó a México, país que lo acogió como parte del elenco de varias telenovelas. Trabajó en nuestro país aproximadamente durante 10 años.

Clase 406, Edgar Madariaga (2003)

Bajo la misma piel, Enrique (2003)

Amarte es mi pecado, Sandro (2004)

Misión S.O.S., Carlos (2005)

Sueños y caramelos, Jaime (2005)

Barrera de amor, Bruno (2006)

Duelo de pasiones, Castulo (2006)

La fea más bella, Guillermo (2006)

Pasión, Uriel (2007)

En nombre del amor, Roberto (2008)

En México, Conrado Osorio formó parte del grupo especial para extranjeros del CEA, también tomó un seminario los actores Raul Mereñuk y Arnaldo Pipke, y un gimnasio actoral con el director de escena Armando Quiñones.

El colombiano tuvo algunas participaciones en cine mexicano: trabajó en el cortometraje Guardián de las sombras (2006) y en La profecía de los justos (2008), película dirigida por Manuel Carballo, en la que participaron como protagonistas el actor Diego Martín y la actriz Ana Claudia Talancón.

En la década de 2010 regresó a su país, en donde actuó en producciones colombianas como El cartel de los sapos, La reina del sur, Tres caínes y La ley del corazón.

