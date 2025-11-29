Florinda Meza Cuenta su Verdad Sobre el Inicio de Su Relación con Roberto Gómez Bolaños

La actriz y productora Florinda Meza recordó a Roberto Gómez Bolaños en el décimo primer aniversario de la muerte del comediante. Quien dio vida a 'La Chimoltrufia' en la serie Chespirito publicó un video en Instagram en el que, además de rendir homenaje a su memoria, aprovechó para compartir cómo inició realmente la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños.

En su autobiografía Sin querer queriendo, Gómez Bolaños explica que su vínculo con Florinda Meza inició tras una gira internacional del elenco. De acuerdo con el relato, el comediante destacó el talento, la disciplina, el compromiso, la entrega, el profesionalismo y la versatilidad de la actriz. En este mismo texto, el creador de Chespirito destaca lo deteriorado que estaba su matrimonio con Graciela Fernández, a quien ya le había sido infiel previamente.

Florinda Meza cuenta cómo inició realmente su relación con Roberto Gómez Bolaños

A propósito del aniversario de la muerte de Roberto Gómez Bolaños, la actriz publicó un video en Instagram en el que reafirmó el amor que aún siente por su esposo. La actriz, que ha sido criticada en múltiples ocasiones por su vínculo con el actor, guionista, director y productor mexicano, aprovechó el momento para compartir detalles sobre cómo inició realmente la relación entre Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños.

Meza comenzó su mensaje señalando que se encontraba en Santiago de Chile, más adelante detalló: "Justamente hoy, aquí en Chile donde hace 50 años se tomó la decisión de que seríamos el uno para el otro". Aunque ya se había dado a conocer que los actores habían comenzado su vínculo en una gira, la actriz quiso profundizar dando su verdad sobre aquel comienzo, que habría ocurrido el 12 de octubre de 1977.

Desde Santiago de Chile, mencionó que, aunque su pareja se fue de forma corpórea, "ha seguido dentro de mí, lo llevo conmigo, y ha seguido en el amor que siento por él". La actriz mencionó cuánto lo ha extrañado, mencionó que tiene la expectativa de poder volver a tocarlo; finalmente destacó la importancia del humor:

El ser humano necesita reír tanto como comer, tanto como respirar. La risa es lo que nos hace humanos. Ningún animal ríe a carcajadas. El sonido de las llenas es más bien de llamado y de furia. El ser humano ríe por alegría. Ríe para convidar su alegría a los de junto y eso hiciste tú.

En una parte del discurso, Florinda Meza le agradeció a Roberto Gómez Bolaños por hacer que su vida "fuera interesante".

De acuerdo con relatos anteriores de la actriz, Gómez Bolaños la cortejó durante años; sin embargo, ella guardaba distancia por su esposa e hijos. Sin embargo, en ese viaje de Chile, cuando él compartió que se sentía muy solo finalmente se besaron, lo que marcó el inicio de su relación.

Aniversario luctuoso de Roberto Gómez Bolaños

El 28 de noviembre de 2014 se reportó el fallecimiento de Gómez Bolaños en Cancún. En aquel entonces, Enrique Peña Nieto era presidente de México y en ese papel envió sus condolencias "a un ícono, cuyo trabajo ha trascendido generaciones y fronteras"

La actriz María Antonieta de las Nieves, quien dio vida a La Chilindrina en El Chavo del 8, también lo despidió: "Gracias por haber hecho feliz a tanta gente y por los maravillosos momentos que compartimos en el grupo. Descansa en paz, Roberto".

Este 28 de noviembre de 2025, el actor Édgar Vivar, intérprete de Ñoño en El Chavo del 8, se tomó un momento para recordar a Roberto Gómez Bolaños: "Han sido 11 años ya, pero sigues presente en mi vida. Te admiro, te honro y te agradezco, al igual que millones. Por las sonrisas".

