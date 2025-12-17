¿Cómo se Celebra la Navidad en Japón? Así Son las Fiestas Navideñas en el País Asiático

Aunque quizá ya lo imaginabas, la Navidad en Japón ofrece una visión completamente distinta de las celebraciones en México o en el Occidente que conocemos; incluso, en el país asiático, esta fecha no figura como un día festivo nacional. Por esta razón, la mayoría de las tiendas y negocios mantienen sus operaciones de manera habitual.

En otras palabras, Japón considera la Navidad más como un evento simbólico, dado que le da mayor importancia a las festividades de fin de año conocidas como Oshogatsu.

Si quieres saber cómo es la Navidad en Japón, en N+ te lo explicamos a continuación.

Video: Un Árbol de Navidad Tarda hasta 10 Años en Crecer; Así los Cuidan Silvicultores

Noticia relacionada: ¿Cuándo Empieza el Intercambio de Regalos de Navidad 2025 y Qué Puedes Pedir? Ideas

¿Cómo es la Navidad en Japón?

Para empezar, en Japón la celebración navideña se enfoca en las reuniones festivas y los gestos románticos, dejando de lado las costumbres religiosas tradicionales. Por ejemplo, para muchos japoneses la Nochebuena es el día central, pues se asemeja mucho al Día de San Valentín.

Las parejas suelen pasarla como una ocasión romántica; por esto, los novios salen a cenas elegantes en áreas urbanas sofisticadas, como Marunouchi o Ginza en el centro de Tokio, lugares famosos por sus luces festivas.

¿Qué comen los japoneses en Navidad?

El aspecto gastronómico de la Navidad japonesa resultaría curioso para los mexicanos, que solemos hacer comidas abundantes y especiales para la fecha; y es que, en ese país, el pollo frito se convirtió en la comida más popular de la temporada.

De acuerdo con el Shinjuku Japanese Language Institute, esta tradición comenzó hace más de 40 años cuando a Takeshi Okawara —el primer gerente de una famosa franquicia de pollo frito en Japón— se le ocurrió crear el "cubo de fiesta" tras escuchar a algunos extranjeros. Así, en 1974, Okawara lanzó una campaña nacional de marketing que se convirtió en un éxito inmediato. A decir del instituto de lenguaje, incluso la gente reserva su menú de pollo frito con varios meses de anticipación.

Pero eso no es todo: junto al pollo, otro elemento icónico de la temporada es el pastel navideño. Este postre consiste en un bizcocho ligero y esponjoso, el cual decoran a menudo con crema batida y fresas.

Video: Navidad: Que No Se Te Pase, Aquí Puedes Mandar tu Carta a Santa Claus

Noticia relacionada: Regalos de 200 Pesos para Intercambio Navideño 2025: Ideas de Presentes que Puedes Pedir o Dar

¿Cómo son los adornos navideños en Japón?

Aunque no se trata de una fiesta religiosa, la atmósfera festiva abunda en las ciudades japonesas. La Navidad se distingue por sus mercados navideños populares, como el Mercado de Navidad de Tokio, y por sus deslumbrantes eventos de iluminación estacional. Las ciudades y distritos de compras se adornan con decoraciones impresionantes y exhibiciones luminosas, según el Shinjuku Japanese Language Institute.

En consecuencia, estos espectáculos de luces estacionales son atracciones importantes que dan vida a las noches frías. Por ejemplo, en Tokio se encuentran el Midtown Christmas y la Caretta Illumination. El impresionante espectáculo Kobe Luminarie conmemora el Gran Terremoto de Hanshin de 1995.

Respecto a los obsequios, el intercambio de regalos se reserva generalmente para parejas o amigos cercanos, pues Japón ya tiene una costumbre de entrega de regalos de fin de año llamada oseibo.

Video: Navidad 2025: Coronas y Piñatas, los Adornos que Llenan los Hogares de Alegría

Noticia relacionada: ¿Dónde Comprar Piñatas en CDMX? En Estos Lugares Te Surtes para las Posadas 2025

¿Cómo es el tiempo en Japón durante Navidad?

Las condiciones del tiempo en Japón varían mucho durante diciembre y Navidad. La zona norte, que incluye Hokkaido, experimenta un clima frío y nevado, con temperaturas que oscilan entre -5 °C y 5 °C. Esta región se transforma en un verdadero paraíso invernal, ideal para el esquí.

En tanto, las regiones centrales —como Tokio, Kioto y Osaka— disfrutan de un clima fresco o frío, con cielos secos y despejados. Las temperaturas en estas ciudades se mueven entre 5 °C y 12 °C, y la nieve resulta rara.

En conclusión, la Navidad japonesa transforma una tradición importada en una celebración única, marcada por sus propias costumbres.

Historias relacionadas:

CH