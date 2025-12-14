¿Cuándo Acaban las Posadas en México? Este Es el Último Día de Diciembre que se Celebran

Piñas, ponche, cánticos, sin duda las posadas son de los eventos más representativos de la época decembrina y un reflejo de las tradiciones que han sobrevivido a lo largo de los años, pero ¿cuándo inician y cuándo acaban? Este es el último día que deben celebrarse, según la religión.

Si bien ya te habíamos anticipado que las posadas son parte del Maratón Guadalupe-Reyes, vale la pena ahondar en su significado y elementos básicos, para comprender el origen de esta celebración que marca el inicio de la época navideña.

La religión católica señala que las posadas se remontan a los primeros misioneros que llegaron de España a México, específicamente los agustinos, quienes para poder evangelizar transformaron las fiestas prehispánicas en fiestas cristianas.

Uno de los primeros lugares donde los agustinos se establecieron fue en Acolman, Estado de México, lugar donde se originó la práctica de las Posadas Navideñas en el Siglo XVI.

¿Cuándo inician y cuándo acaban las posadas en México?

Las posadas navideñas se celebran los nueve días previos al nacimiento del Niño Jesus, de ahí que inicien el 16 de diciembre, que este 2025 cae en martes.

Mientras que el último día que se celebran las posadas es el 24 de diciembre, de hecho ese día se celebra la novena en preparación para recibir al hijo de Dios.

Estas fiestas donde la piñata de siete picos es la protagonista, representan el peregrinar de José y María de Nazaret a Belén para cumplir con el deber de empadronarse, ordenado por el emperador romano César Augusto.

¿Cuánto duran las posadas y en qué países se celebran?

Las posadas duran nueve días en total y aunque tuvieron su origen en México, se trata de una tradición muy arraigada en América Latina. De acuerdo con el sitio Desde la Fe, entre los países que también celebran las posadas están Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Panamá.

Además, con la creciente comunidad latina en Estados Unidos, esta tradición también se ha extendido a ciudades como California o Chicago.

¿Qué significa la piñata en las posadas?

De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en un principio los frailes la utilizaban para la evangelización. Los picos representaban los pecados capitales: soberbia, envidia, avaricia, lujuria, ira, gula y pereza.

Romperla simbolizaba el triunfo de la virtud, mientras que las frutas y dulces que ganaban quienes participaban eran la recompensa por un buen comportamiento.

