Origen de las Posadas en México: ¿Cuál Fue la Celebración que Sustituyeron?

Cada vez faltan menos días para el inicio de las posadas en México. Te decimos cuál es su origen y la celebración que sustituyeron.

En N+ ya te contamos qué día inician las posadas, que son las fiestas representativas que se celebran previo a la Navidad, en vísperas del nacimiento del niño Jesús.

¿Cuál es la celebración que sustituyeron las posadas?

Las posadas tienen su origen prehispánico con los aztecas, sin embargo, su tradición se modificó con la conquista española. De acuerdo con el diario Desde la Fe, las posadas navideñas las inventaron los agustinos, para poder evangelizar, transformaron las fiestas prehispánicas en fiestas cristianas.

En la antigüedad, los aztecas celebraban durante el mes del Panquetzaliztli (diciembre) la llegada de su Dios Huitzilopochtli, esta celebración duraba 20 días, por lo que comenzaba el 6 de diciembre y consistía en colocar banderas en los árboles frutales y estandartes en el templo principal. El festejo era solemne, acompañado de cuatro días de ayuno.

Fue entonces que los misioneros que vivían en México-Tenochtitlán aprovecharon la coincidencia de fechas, para introducir la celebración del Nacimiento de Cristo, el hijo de Dios, en lugar del dios Huitzilopochtli, y optaron por utilizar algunos estandartes de la fe cristiana, que empezaba a tomar conciencia entre ellos.

Es así que con la llegada de los españoles la tradición azteca se modificó y se establecieron los festejos llamados “misas de aguinaldo”, llevados a cabo del 16 al 24 de diciembre, que eran realizadas al aire libre, en donde se leían pasajes y se realizaban representaciones alusivas a la Navidad, lo que hoy conocemos como pastorelas.

Además, se daban pequeños regalos a los asistentes conocidos como “aguinaldos”, que hoy en día son bolsitas con dulces y/o frutas.

Después de la independencia de México, esa costumbre de acudir a las celebraciones de las “misas de aguinaldo” desapareció casi en su totalidad, pero los fieles seguidores rescataron la tradición llevándola a sus propias casas, fue así que nacieron las “posadas”.

