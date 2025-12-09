¿Cuándo Es el Sorteo Gordo de Navidad 2025 de la Lotería Nacional y Cuáles Son los Premios?

¿Qué tal te caería ganar la Lotería Nacional? El Sorteo Gordo de Navidad 2025 te da la oportunidad de ganar hasta 204 millones de pesos, y en N+ te adelantamos cuándo se celebra y cuáles son los premios.

Sin duda, el Sorteo Gordo es una de las emisiones más esperadas del año debido a la cantidad de premios millonarios que reparte entre la población. Se celebra una vez al año y participan 80 mil billetes, numerados del 00001 al 80,000.

Este año, tiene lugar la edición 224 del Sorteo que celebra las tradiciones navideñas en México y sin duda forma parte de los festejos por el Maratón Guadalupe-Reyes.

¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo Gordo de Navidad 2025?

El Sorteo Gordo de Navidad 224 se celebrará el miércoles 24 de diciembre de 2025 en punto de las 20:00 horas en el Teatro de la Lotería Nacional, ubicado en avenida Hidalgo 130, de la colonia Guerrero, en la ciudad de México.

Éste se podrá seguir en línea a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional, específicamente en el apartado de Sorteos Tradicionales.

¿Cuánto cuesta un cachito del Sorteo Gordo de la Lotería Nacional?

Si te estás animando a comprar uno de los "cachitos" del Sorteo Gordo de Navidad, debes saber que cada uno tiene un costo de 120 pesos, y distintos diseños con los que se busca fortalecer el sentido de identidad y comunidad entre los mexicanos.

Una serie tiene un costo de 2,400 pesos (20 cachitos)

Dos series tienen un costo de 4,800 pesos (40 cachitos)

Tres series tienen un costo de 7,200 pesos (60 cachitos)

Cuatro series tienen un costo de 9,600 pesos (80 cachitos)

Estos son los premios del Sorteo Gordo del 24 de diciembre 2025

El Sorteo Gordo de Navidad se lleva a cabo en cuatro series y ofrece un total de 430 millones 259 mil 200 pesos repartidos en 16,722 premios.

Este año las personas que participen en el Sorteo podrán ganar el Premio Mayor de 204 millones de pesos en cuatro series. Aunque no es el único premio, para quienes adquirieron series quedan de la siguiente manera:

Por tres series puedes ganar hasta 153 millones de pesos

Por dos series puedes ganar hasta 102 millones de pesos

Por una serie puedes ganar hasta 51 millones de pesos

Por un cachito puedes ganar hasta 2 millones 550 mil pesos

¿Cómo sé si gané en el Sorteo Gordo de Navidad 2025 de Lotería Nacional?

Existen tres formas de consultar si fuiste uno de los ganadores de la noche, en todos los casos debes tener a la mano tu boleto para comprobar el folio.

Lista de Premios: Se encuentra en los expendios de la Lotería y se puede consultar al día siguiente del sorteo.

Se encuentra en los expendios de la Lotería y se puede consultar al día siguiente del sorteo. Verificador de cachitos: Entra a la página de la Lotería y llena la información solicitada

Entra a la página de la Lotería y llena la información solicitada Redes Sociales: En las cuentas oficiales de la Lotería Nacional se publican diariamente los resultados de todos los sorteos

