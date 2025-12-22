¿Qué Día Es Festivo: 24 o 25 de Diciembre 2025? Fecha de Descanso Obligatorio en Navidad por Ley

Se acerca la celebración de Navidad en México, por lo que los trabajadores se preguntan qué día es festivo el 24 o 25 de diciembre de 2025, y acá te explicamos cuál es el feriado oficial y cómo aplica el descanso obligatorio de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Las vacaciones han comenzado para millones de personas en México, sin embargo algunos empleados deben laborar en estas fechas, y en una nota previa te traemos los horarios del Metro CDMX, así como los del Metrobús, RTP, Trolebús y Cablebús por si tienes que utilizar el transporte público estos días.

Video. Navidad 2025: Este Es el Pueblo Mágico donde Se Fabrican Millones de Esferas Al Año

¿Es feriado el 24 o 25 de diciembre 2025?

El día de descanso obligatorio establecido en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo es el 25 de diciembre, fecha en la que se celebra la Navidad en México, siendo este el último día feriado oficial del año.

Noticia relacionada. ¿Cómo se Celebra la Navidad en México? Así Se Viven Tradiciones del 24 y 25 de Diciembre

De esta manera, el 24 de diciembre no es considerado como día festivo por la LFT, por lo que las empresas y patrones no están obligadas a otorgar esta fecha libre a sus trabajadores, además de que tampoco deben dar una compensación económica a aquellos empleados que deban laborar.

Sin embargo, algunas compañías suelen otorgar el 24 de diciembre, fecha en la que se celebra la Nochebuena, como día libre a sus trabajadores, debido a la importancia de las festividades navideñas en México.

Noticia relacionada. ¿De Cuánto Es el Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad 2025 de Lotería Nacional? Así Ganas

¿Qué pasa si tengo que trabajar el 25 de diciembre?

En caso de tener que laborar en el día de descanso obligatorio del 25 de diciembre de 2025, la Ley establece que debes recibir una compensación económica, correspondiente a un salario doble por el servicio prestado, además de tu pago del día, es decir que en total te darán un salario triple.

Video. Navidad 2025: Que No Se Te Pase, Aquí Puedes Mandar tu Carta a Santa Claus en CDMX

Por ejemplo, si ganas 500 pesos al día, tu empresa o patrón debe pagarte tu salario diario más un sueldo doble, es decir 1,000 pesos, de tal manera que en total recibirás 1,500 pesos solo por trabajar en Navidad.

Historias recomendadas