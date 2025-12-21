¿De Cuánto Es el Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad 2025 de Lotería Nacional? Así Ganas

¿Qué tal te caería un dinero extra para esta temporada? Si eres asiduo comprador de "cachitos" de la Lotería Nacional, no te puedes perder el Sorteo Gordo de Navidad que se celebra el próximo 24 de diciembre, y en N+ te decimos de cuánto es el premio mayor y cómo lo puedes ganar.

Lo primero que debes saber es que el Sorteo Gordo de Navidad se celebra una vez al año y participan 80 mil números. Las oportunidades de ganar son varias dado que se ofrecen un total de 430 millones 259 mil pesos que se reparten en 16, 722 premios.

Éste se lleva a cabo en cuatro series y a continuación te damos todos los detalles para que no pierdas la oportunidad de ser uno de los afortunados ganadores.

Ten en cuenta que este sorteo se realizará el jueves 24 de diciembre de 2025 a las 17:00 horas.

¿De cuánto es el Premio Mayor del Sorteo Gordo de Navidad 2025?

Este sorteo tiene la misma dinámica que el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en el que uno de cada cinco gana.

De modo que la persona que se lleve el Premio Mayor recibirá 204 millones de pesos, siempre que haya comprado las cuatro series del Sorteo Gordo de Navidad.

Mientras que si sólo adquiriste una serie el Premio Mayor es de 51 millones de pesos.

¿Qué otros premios puedes ganar en el Sorteo Gordo de Navidad?

En el Sorteo Gordo de Navidad se entregan 526 premios directos, aunque también existen aquellos por aproximación que suman un total de 198, por terminación 806 y reintegros que son 15 mil 192 pesos.

Premios por cuatro series:

Si adquiriste tres series puedes ganar 153 millones de pesos

Si adquiriste dos series puedes ganar hasta 102 millones de pesos

Si adquiriste una serie puedes ganar hasta 51 millones de pesos

Si adquiriste un cachito del Sorteo Gordo puedes ganar hasta 2 millones 550 mil pesos

¿Cuánto cuesta un cachito de la Lotería Nacional para el 24 de Diciembre?

Si quieres salir premiado en los resultados del Sorteo Gordo de Navidad de la Lotería Nacional debes adquirir uno de los cachitos que se venden en los expendios de la Lotenal o en sitios autorizados.

1 'cachito' del Sorteo Gordo de Navidad cuesta 120 pesos

Una serie (20 cachitos) tiene un costo de 2,400 pesos

Dos series (40 cachitos) tienen un costo de 4 mil 800 pesos

Tres Series (60 cachitos) tienen un costo de 7 mil 200 pesos

Cuatro series (8 cachitos) tiene un costo de 9 mil 600 pesos

