Este Es el Recorrido del Museo de la Suerte de Lotería Nacional: Actividades y Próximas Paradas

Si eres asiduo comprador de los cachitos y tentar a la suerte es lo tuyo, no te puedes perder el recorrido del Museo de la Suerte de la Lotería Nacional. En N+ te decimos qué es, y qué actividades contemplan sus próximas paradas.

El Museo de la Suerte de la Lotería Nacional es un espacio itinerante, adaptado dentro de un tráiler, que muestra las tradiciones, historia y símbolos de la Lotería Nacional a lo largo del país. Si te interesa conocer más a detalle este proyecto, sigue leyendo.

Si compraste un cachito para el Sorteo Mayor 3996 del pasado 16 de diciembre de 2025 no te olvides de consultar los resultados. Y comprar tu billete para el Sorteo Gordo de Navidad que se celebrará el próximo 24 de diciembre.

¿Qué se puede hacer en el Museo de la Suerte de la Lotería Nacional?

El recorrido inmersivo por este museo itinerante es totalmente gratuito, y en él puedes disfrutar de distintas actividades didácticas e historia para toda la familia.

A continuación hallarás enlistadas todas las actividades que tiene reservadas para ti esta atracción itinerante.

La historia que nos une: se trata de un compendio que aborda los 255 años de la Lotería Nacional, con imágenes y testimonios que documentan la evolución de la institución, impacto social y momentos más emblemáticos. Cabina de los Niños Gritones: da la oportunidad de que los visitantes graben su propio grito del Premio Mayor.

da la oportunidad de que los visitantes graben su propio grito del Premio Mayor. Millones de Ganadores: testimonios de los ganadores, quienes relatan cómo les ha cambiado la vida.

testimonios de los ganadores, quienes relatan cómo les ha cambiado la vida. México Siempre Gana: consiste en echar a andar una ruleta y descubrir cómo ha contribuido la Lotería Nacional a las Salud, infraestructura, Educación y Cultura.

consiste en echar a andar una ruleta y descubrir cómo ha contribuido la Lotería Nacional a las Salud, infraestructura, Educación y Cultura. Mi Lotería: Explica con juegos didácticos y estaciones interactivas sobre los procesos y curiosidades de los sorteos.

Explica con juegos didácticos y estaciones interactivas sobre los procesos y curiosidades de los sorteos. La Esfera de los Sueños: Podrás introducir un deseo en una esfera réplica de la Gran Esfera de la Lotería Nacional.

Podrás introducir un deseo en una esfera réplica de la Gran Esfera de la Lotería Nacional. Expendio de Ilusión: Podrás hacer ejercicios para entender cómo adquirir cachitos de los próximos sorteos tradicionales o jugar sorteos electrónicos.

¿Cuál es el recorrido del Museo de la Suerte de la Lotería Nacional y su horario?

16 de diciembre - Tulancingo, Hidalgo

18 de diciembre - Tula, Hidalgo

20 de diciembre - Toluca, Estado de México

22 y 24 de diciembre: Ciudad de México

La unidad móvil se puede recorrer en las fechas antes mencionadas, en un horario de 10:00 a 18:00 horas.

