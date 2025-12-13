¿Dónde Cayó Premio Mayor de Lotería Nacional 12 de Diciembre 2025? Resultados Sorteo Especial

Se realizó el tradicional juego de los viernes de la Lotería Nacional este 12 de diciembre 2025 celebrando a la Virgen de Guadalupe, por lo que en N+ te decimos dónde cayó el premio mayor de 40.5 millones de pesos y cómo consultar los resultados del Sorteo Especial 307 en PDF.​

​

Durante los últimos días semana hubo varios juegos que dejaron a varios ganadores en la Lotería Nacional mexicana, por eso en una nota te mostramos la lista de premios del Sorteo Mayor y los resultados del Sorteo Zodiaco de esta semana.

​¿Dónde cayó el premio mayor de la Lotería Nacional 12 de diciembre 2025?

En los resultados Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional, jugado el 12 de diciembre 2025, el número ganador del premio mayor fue el 07968. Hay que tomar en cuenta que para llevarse los 40.5 millones de pesos era necesario comprar dos series (cada serie con valor de 8 millones 500 mil pesos), las cuales distribuyeron en los siguientes lugares:

La serie 1 fue puesta a su venta en

La serie 2 fue puesta a su venta en

Mientras que el segundo premio, de un 4.5 millones de pesos, fue para el número 04004. La serie 1 fue puesta a su venta en , y la serie 2 fue puesta en .

¿Cómo ver en PDF la lista de resultados del Sorteo Especial 307 del 12 de diciembre 2025?

La lista completa de premios se puede checar en línea en la página oficial de la Lotería Nacional de México. En el siguiente enlace puedes ver los resultados del sorteo en PDF y todos los números ganadores.

Ahora que si lo que quieres es buscar si tu boleto resultó ganador en el Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional, debes seguir estos pasos:

Ingresa al enlace: www.loterianacional.gob.mx/Home/BuscadorBoleto.

En la parte de "Producto" busca el que dice "Superior".

Selecciona la fecha del sorteo en que participaste.

Ingresa tu número de billete.

Da clic en "buscar".

¿Cuándo es el próximo sorteo de la Lotería Nacional?

El siguiente juego de la Lotería Nacional mexicana es el Sorteo Zodiaco 1730, mismo que se realiza el próximo domingo 30 de noviembre 2025 y el premio mayo entrega un total de 7 millones de pesos.

Para el premio mayor y todas las personas que su número salió ganador en la lista de premios del Sorteo Especial 307 de la Lotería Nacional, tienen hasta 60 días naturales para reclamar el cobro del dinero y reintegros de billetes.

​

