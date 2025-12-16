Resultados Lotería Nacional Hoy 16 de Diciembre 2025: Lista de Ganadores y Premios Sorteo Mayor

Si compraste cachito, esto te interesa. Hoy, como cada martes se celebra uno de los Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional: el Sorteo Mayor 3996 del 16 de diciembre de 2025 que celebra el Día de las y los Billeteros, por lo que en N+ te damos a conocer los Resultados y Números Ganadores.

En punto de las 20:00 horas inicia el evento en el Salón de Sorteos del Edificio Edison de la Ciudad de México, donde los "niños gritones" dan a conocer quienes son los premiados de la noche.

Si lo tuyo es tentar al destino y te sientes con suerte, puedes participar en el Sorteo Gordo de la Lotería Nacional el próximo 24 de diciembre.

Números Ganadores del Sorteo Mayor 3996 del 16 de diciembre 2025

Aunque el listado de números ganadores del Sorteo Mayor 3996 de la Lotería Nacional se publica en la página web a partir de las 21:00 horas de hoy, a continuación hallarás el listado con todos los ganadores de la noche, a partir de las 20:00 horas.

El número 57731 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor

El número 06624 obtiene premio de 2,550,000

El número 30600 obtiene premio de 900, 000

El número 16045 obtiene premio de 240, 000

El número 44737 obtiene premio de 240, 000

El número 00901 obtiene premio de 240, 000

El número 25820 obtiene premio de 240, 000

El número 00734 obtiene premio de 120, 000

El número 21455 obtiene premio de 120, 000

El número 10549 obtiene premio de 120, 000

El número 15817 obtiene premio de 120, 000

El número 20816 obtiene premio de 120, 000

Resultados Lotería Nacional 16 Diciembre 2025. Foto: Captura Youtube.

¿Dónde ver en vivo el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional Hoy?

Para que no pierdas detalle, la transmisión en vivo del Sorteo Mayor 3996 se puede seguir en el Canal de Youtube de la Lotería Nacional. Sólo debes ubicar el apartado de "Sorteos Tradicionales", y ahí dar clic en el video "Sorteo Mayor 3996: Día de lasa y los Billeteros", de este martes.

