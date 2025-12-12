Cae en Monterrey Premio de Más de 40 MDP del Sorteo Especial No. 307 de la Lotería Nacional

La noche de este viernes 12 de diciembre se efectuó el Sorteo Especial No. 307 de la Lotería Nacional, esta edición celebró a la Virgen de Guadalupe.

Esta noche se realizó el sorteo de la Lotería Nacional en su edición de Sorteo Especial en la Ciudad de México, el cual contó con un premio garantizado de 40 millones 500 mil pesos dividido en tres series, donde resultó como ganador el número 07968, la serie número fue dispuesta para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

La serie número dos se dispuso para su venta a la Ciudad de México en el expendio local número 743 y la serie número 3 se remitió para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegro son a los billetes con terminaciones en número 8 y 4 ¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!.

Con información de Fernando Palomino | N+

