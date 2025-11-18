Cae en Monterrey Premio de 21 Millones de Pesos del Sorteo Mayor No. 3993 de la Lotería Nacional

La noche de este martes 18 de noviembre se efectuó el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en su edición número 3993, que conmemoró el desfile cívico-militar del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana.

En punto de las 08:00 de la noche se realizó el evento en las instalaciones del salón de sorteos de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 32134.

La serie número 1 del premio mayor fue remitida para su venta a la subgerencia de expendedores, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y la serie número 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en número 4, 4 y 2. ¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!

¿Cuándo fue la última vez que cayó el premio mayor de la Lotería Nacional en Monterrey?

En menos de cinco días, cayó de nuevo el premio mayor de la Lotería Nacional en Monterrey, Nuevo León. La noche del pasado viernes 14 de noviembre se efectuó el Sorteo Especial No. 306, que se celebró el 15 aniversario del Buen Fin, y donde salió ganador el número 46311.

El premio mayor de 27 millones de pesos estaba divido en dos series; la número uno fue dispuesta para su venta a la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, y la serie número dos se dispuso para su venta a la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

