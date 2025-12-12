Motociclista Cristalea Vehículos y Roba Pertenencias en Avenida Gonzalitos en Monterrey

La noche de este jueves 11 de diciembre varios automovilistas fueron víctimas de un motociclista quien rompió las ventanas de algunos vehículos para sacar las pertenencias de los dueños de los autos afectados. Este presunto robo ocurrió en un estacionamiento de un comercio ubicado sobre la avenida Gonzalitos en Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Hombre Roba Campana de Iglesia en Montemorelos, Nuevo León

Fue a las 9:00 de la noche cuando un motociclista llegó hasta este punto y al estacionarse, el sujeto comenzó a rodear un vehículo tratando de ver que había en su interior, luego de percatarse de que nadie lo estaba viendo comenzó a romper el cristal de un carro y al lograrlo sacó por la ventana un par de tenis. Al cometer este acto, el sujeto mete los artículos en la caja de vehículo ligero para posteriormente huir a toda velocidad.

Los afectados pidieron a la Policía de Monterrey mantener los rondines sobre esta vía debido a que este suceso ocurrió en un horario donde la afluencia de personas es continua. Se espera que las cámaras de seguridad de este negocio ayuden a los elementos a identificar al motociclista y poder capturarlo.

Video: Reportan Cristalazos a Vehículos en Avenida Gonzalitos en Monterrey

Motociclista roba campana de una iglesia en Montemorelos

Otro robo cometido por un motociclista ocurrió en en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, ubicada en Montemorelos, Nuevo León, donde el presunto ladrón se llevó una campana que se encontraba en este sitio. Este hecho ocurrió durante la madrugada de este viernes 12 de diciembre.

El momento del robo quedó captado por cámaras de seguridad las cuales pudieron revelar como el motociclista ingresó a la iglesia y tras unos minutos salió con una campana en la mano, misma que guardó en la caja del vehículo para huir de este punto sin problema alguno. La comunidad de este sitio pidió a los elementos de seguridad mayor seguridad y la recuperación de este objeto.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín | N+

DAGM