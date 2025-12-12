Se Incendia Camión de Transporte de Personal en Pesquería, Nuevo León

La madrugada de este viernes 12 de diciembre se registró el incendio de un camión de transporte de personal en la colonia Valle Floresta, en el municipio de Pesquería, Nuevo León. El siniestro generó la movilización de rescatistas hasta las calles Castaño y Membrillo, donde estaba estacionado el vehículo.

De acuerdo con el testimonio del chofer, estacionó el camión afuera de su domicilio después de dejar a los empleados de las empresas; minutos más tarde el transporte se prendió en llamas. Se presume que habría sido un corto circuito la causa del incendio; sin embargo, las autoridades continúan investigando.

El fuego fue controlado y sofocado por Bomberos de Pesquería, quienes arribaron de inmediato para atender el reporte y evitar que el incendio se extendiera a otras zonas. A pesar de lo aparatoso del siniestro, no se reportaron personas heridas en este hecho que sorprendió a los vecinos de la colonia Valle Floresta durante la madrugada.

El pasado 9 de noviembre, se registró un hecho similar en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. El incendio de un camión urbano de la ruta 400 movilizó a las unidades de emergencia hasta la calle San Antonio, en la colonia Provivienda del Poniente, donde las llamas alertaron a los vecinos.

Bomberos y Protección Civil de Nuevo León trabajaron en conjunto para sofocar el fuego. En camión se encontraba fuera de servicio cuando se incendió, por lo que, no había pasajeros a bordo y no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades continuaron investigando las causas del siniestro que presuntamente fue provocado por una falla mecánica.

