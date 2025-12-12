Yuri Sorprende a Novios al Cantar en su Boda en Monterrey; Así se Vivió el Momento

Yuri sorprendió a una pareja de recién casados y a sus invitados al llegar a cantar a su boda durante el vals, la noche del jueves 11 de noviembre en Monterrey, Nuevo León, un día antes de dar su segundo concierto del 2025 en “La Sultana del Norte” con su tour Icónica.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Yuri compartió videos del momento en el que entró al salón cantando "Todo mi corazón" mientras los novios, Germán y Alma, bailaban el vals. El equipo de la cantante logró captar la reacción de los recién casados que no se esperaban ver a la intérprete de "La maldita primavera" cantar en vivo en su boda.

Yo quiero decirles que un matrimonio no está compuesto de dos personas, siempre hay un tercero y usted va a decir, "ah jijo" ¿cómo está eso?, platícanos. Ese tercero debe de ser Dios

Al finalizar el vals, Yuri les dedicó unas palabras a los ahora esposos, les dio su bendición, los felicitó y les deseó que la noche de su boda sea la más feliz de sus vidas. Además, la cantante jarocha aseguró que ella cree en el amor y que todavía cree en el matrimonio, destacando que lleva 30 años de casada.

Yuri confiesa que se puso nerviosa al cantar en boda en Monterrey

En la descripción que acompaña la publicación de Yuri en redes sociales sobre su interpretación en la boda, la artista originaria de Veracruz confesó que sintió nervios de cantar en vivo frente a la pareja de recién casados y sus invitados; incluso la voz se le quebraba, pues aseguró que es muy diferente a dar un show.

Estaba yo muy nerviosa, hasta la voz se me quebraba del nervio, no es lo mismo un show que llevarles un pequeño regalo como este a una gran pareja

Al final del mensaje, Yuri agradeció a Germán y Alma por permitirle ser parte de una noche tan mágica. Cabe destacar que fue el mismo jueves 11 de diciembre, un día antes de presentarse en la Arena Monterrey por segunda vez en 2025 con el concierto de su "Icónica Tour", que la cantante lanzó la dinámica en sus redes sociales y en el estudio de noticias de N+ para que sus fans participaran y ella pudiera obsequiarles esta sorpresa en su boda a una pareja de novios regios.

