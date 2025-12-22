Inicio Ciudad de México Horarios Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús el 24 y 25 de Diciembre: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?

Horarios Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús el 24 y 25 de Diciembre: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?

Pamela Paz N+

Consulta a qué hora dejarán de pasar el Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús por Nochebuena y Navidad

Horarios Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús CDMX 24 y 25 de Diciembre 2025

El transporte de la CDMX tendrá cambios de horario por Nochebuena y Navidad. Foto: Cuartoscuro

El transporte público de la Ciudad de México tendrá modificaciones en los horarios del Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús el 24 y 25 de diciembre de 2025, fechas en las que se celebra Nochebuena y Navidad, y acá te decimos a qué hora abren y cierran en estos días cada uno.

Debido a la llegada de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer los cambios en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada, que incluye el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX y otros servicios.

¿A qué hora abre y cierra el Metro el 24 y 25 de diciembre?

En Nochebuena, que se celebra el 24 de diciembre, el Metro CDMX solo modificará su horario de cierre, mientras que en Navidad, el 25 de diciembre, cambiará su hora de apertura. Así quedan los horarios en cada fecha:

24 de diciembre

  • Abre: 5:00 horas
  • Cierra: 23:00 horas

25 de diciembre

  • Abre: 7:00 horas
  • Cierra: 00:00 horas del día siguiente

¿A qué hora deja de pasar el Metrobús el 24 de diciembre?

De igual manera, el Metrobús CDMX cerrará más temprano el 24 de diciembre, mientras que en Navidad abrirá un poco más tarde. Estos son los horarios de servicio en estas dos fechas:

24 de diciembre

  • Abre: 4:30 horas
  • Cierra: 21:00 horas

25 de diciembre

  • Abre: 5:00 horas
  • Cierra: 00:00 horas del día siguiente

Horarios del Trolebús, RTP y Cablebús

La Red de Transporte de Pasajeros, el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero también modificarán sus horarios de cierre en Nochebuena y de apertura en Navidad. Aquí te dejamos los horarios de servicio de cada uno para que no te agarren por sorpresa:

RTP

  • 24 de diciembre: De 5:00 a 00:00 horas
  • 25 de diciembre: De 7:00 a 00:00 horas

Trolebús

  • 24 de diciembre: De 5:00 a 22:00 horas
  • 25 de diciembre: De 6:00 a 23:30 horas

Cablebús

  • 24 de diciembre: De 5:00 a 22:00 horas
  • 25 de diciembre: De 7:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

  • 24 de diciembre: De 5:00 a 22:30 horas
  • 25 de diciembre: De 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

  • 24 de diciembre: De 5:00 a 00:30 horas
  • 25 de diciembre: De 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos

  • 24 de diciembre: De 7:00 a 00:00 horas
  • 25 de diciembre: De 7:00 a 00:00 horas

Módulos Control Vehicular

  • 24 de diciembre: De 8:00 a 14:00 horas
  • 25 de diciembre: Sin Operación

Parquímetros

  • 24 de diciembre: Operación habitual
  • 25 de diciembre: Sin operación

