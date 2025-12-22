Horarios Metrobús, Trolebús, RTP, Cablebús el 24 y 25 de Diciembre: ¿A Qué Hora Abren y Cierran?

El transporte público de la Ciudad de México tendrá modificaciones en los horarios del Metro, Metrobús, Trolebús, RTP y Cablebús el 24 y 25 de diciembre de 2025, fechas en las que se celebra Nochebuena y Navidad, y acá te decimos a qué hora abren y cierran en estos días cada uno.

Debido a la llegada de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) dio a conocer los cambios en los horarios de operación de la Red de Movilidad Integrada, que incluye el Sistema de Transporte Colectivo Metro CDMX y otros servicios.

Video. Detuvieron a Presunto Ladrón en Metrobús Tras Robar Monedero a Mujer en Iztapalapa

¿A qué hora abre y cierra el Metro el 24 y 25 de diciembre?

En Nochebuena, que se celebra el 24 de diciembre, el Metro CDMX solo modificará su horario de cierre, mientras que en Navidad, el 25 de diciembre, cambiará su hora de apertura. Así quedan los horarios en cada fecha:

24 de diciembre

Abre: 5:00 horas

Cierra: 23:00 horas

Noticia relacionada. Activan Revisiones en el Metro CDMX: No Puedes Entrar a Estaciones con Estos Objetos

25 de diciembre

Abre: 7:00 horas

Cierra: 00:00 horas del día siguiente

¿A qué hora deja de pasar el Metrobús el 24 de diciembre?

De igual manera, el Metrobús CDMX cerrará más temprano el 24 de diciembre, mientras que en Navidad abrirá un poco más tarde. Estos son los horarios de servicio en estas dos fechas:

24 de diciembre

Abre: 4:30 horas

Cierra: 21:00 horas

25 de diciembre

Abre: 5:00 horas

Cierra: 00:00 horas del día siguiente

Noticia relacionada. Revisiones en el Metro CDMX: Lista de Estaciones donde Piden a Usuarios Abrir Bolsas y Mochilas

Video. Así Es Operativo "Cero Pirotecnia" en Metro CDMX, para Evitar Explosivos en Fiestas Decembrinas 2025

Horarios del Trolebús, RTP y Cablebús

La Red de Transporte de Pasajeros, el Trolebús, Cablebús y Tren Ligero también modificarán sus horarios de cierre en Nochebuena y de apertura en Navidad. Aquí te dejamos los horarios de servicio de cada uno para que no te agarren por sorpresa:

RTP

24 de diciembre: De 5:00 a 00:00 horas

25 de diciembre: De 7:00 a 00:00 horas

Trolebús

24 de diciembre: De 5:00 a 22:00 horas

25 de diciembre: De 6:00 a 23:30 horas

Cablebús

24 de diciembre: De 5:00 a 22:00 horas

25 de diciembre: De 7:00 a 23:00 horas

Tren Ligero

24 de diciembre: De 5:00 a 22:30 horas

25 de diciembre: De 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

24 de diciembre: De 5:00 a 00:30 horas

25 de diciembre: De 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamientos

24 de diciembre: De 7:00 a 00:00 horas

25 de diciembre: De 7:00 a 00:00 horas

Módulos Control Vehicular

24 de diciembre: De 8:00 a 14:00 horas

25 de diciembre: Sin Operación

Parquímetros

24 de diciembre: Operación habitual

25 de diciembre: Sin operación

Historias recomendadas