¿Qué Pasó en la Línea 2 del Metro Hoy, Sábado 20 de Diciembre?

La noche de este sábado 20 de diciembre se registra gran afluencia de usuarios en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, lo que ha provocado una operación lenta de los trenes y tiempos de espera prolongados en varias estaciones.

A través de redes sociales, usuarios de este sistema de transporte denunciaron que los intervalos entre trenes alcanzan hasta 20 minutos, situación que ha generado aglomeraciones en andenes y molestia entre los pasajeros, quienes señalan que el retraso no se debe a condiciones climatológicas, ya que no se reportan lluvias en la capital.

De acuerdo con los testimonios difundidos en plataformas digitales, el avance de los trenes es irregular y se presentan constantes detenciones entre estaciones, lo que complica los traslados de quienes utilizan esta línea para regresar a sus hogares.

“¿Qué está pasando en la estación Zócalo, llevamos parados más de 15 minutos?”, “Metro CDMX a ¿qué hora pasa el tren en la L2 de ambos lados?”, “que horrible servicio, estoy en la línea 2 y no puede ser que han pasado más de 20 min y no pasa ningún tren”, “¿por qué la línea 2 está tan lenta?”, son algunos de los mensajes expresados por la red social de X.

¿Qué respondió el STC Metro?

Ante las quejas, autoridades del STC Metro informaron que la circulación lenta en la Línea 2 se debe al retiro de un tren para su revisión, como parte de los protocolos de seguridad y mantenimiento. A través de un mensaje oficial, el organismo aseguró que esta medida es temporal y que la circulación se normalizará en breve.

“El avance de los trenes es lento en la Línea 2 debido al retiro de un tren para su revisión. En breve se agiliza la circulación. Les recordamos resguardar sus pertenencias al ingresar al andén y respetar la línea amarilla de seguridad”, señaló el STC.

