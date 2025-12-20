Clima en CDMX: Activan Doble Alerta por Frío; Estas Son las Alcaldías Bajo Advertencia

A unas horas de que inicie el invierno, las temperaturas han empezado a descender, dejando ya una doble alerta por el clima en Ciudad de México. Te decimos en qué alcaldías hay advertencia por frío y cuál es el riesgo.

Te dimos a conocer cuáles son los estados donde se esperan afectaciones por frente frío 22, así como las complicaciones que enfrentan las personas que viven en situación de calle.

Video: Frente Frío 22 Genera Temperaturas Bajo Cero en Coahuila, Chihuahua, Hidalgo y Guanajuato

¿Dónde hay alerta por frío en CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México dio a conocer este sábado 20 de diciembre 2025 se activó Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo en la demarcación Tlalpan.

Además, se activó alerta amarilla en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.

¿Cuál es el pronóstico del clima para CDMX?

Para este sábado 20 de diciembre 2025, se pronostica cielo medio nublado. Ambiente frío a fresco por la mañana, con bruma y ambiente templado en horas de la tarde, sin probabilidad de lluvia en el Estado de México y Ciudad de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima registrada en el aeropuerto de la Ciudad de México: 7.0 °C.

Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Por la mañana del 21 de diciembre 2025, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco, bancos de niebla y bruma. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México.

Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 6 a 8 °C.

Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.

Historias recomendadas:

Cae "El Basi", Presunto Miembro de "Los Malportados", Grupo Dedicado a Extorsión en CDMX

Cartilla Militar Obligatoria 2026: Lista de Escuelas y Universidades que Piden el Documento



DMZ