Clima en CDMX: Activan Doble Alerta por Frío; Estas Son las Alcaldías Bajo Advertencia
La SGIRPC alertó por bajas temperaturas en diversas alcaldías de la Ciudad de México
A unas horas de que inicie el invierno, las temperaturas han empezado a descender, dejando ya una doble alerta por el clima en Ciudad de México. Te decimos en qué alcaldías hay advertencia por frío y cuál es el riesgo.
Te dimos a conocer cuáles son los estados donde se esperan afectaciones por frente frío 22, así como las complicaciones que enfrentan las personas que viven en situación de calle.
¿Dónde hay alerta por frío en CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México dio a conocer este sábado 20 de diciembre 2025 se activó Alerta Naranja por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del domingo en la demarcación Tlalpan.
Además, se activó alerta amarilla en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco.
¿Cuál es el pronóstico del clima para CDMX?
Para este sábado 20 de diciembre 2025, se pronostica cielo medio nublado. Ambiente frío a fresco por la mañana, con bruma y ambiente templado en horas de la tarde, sin probabilidad de lluvia en el Estado de México y Ciudad de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.
- Temperatura mínima registrada en el aeropuerto de la Ciudad de México: 7.0 °C.
- Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
Por la mañana del 21 de diciembre 2025, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco, bancos de niebla y bruma. Por la tarde, ambiente templado, cielo medio nublado con probabilidad de lluvias aisladas (0.1 a 5 mm en 24 horas) en la Ciudad de México y el Estado de México.
- Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 20 a 22 °C.
- Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 6 a 8 °C.
- Viento de componente norte de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 35 km/h.
