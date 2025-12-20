Cae "El Basi", Presunto Miembro de "Los Malportados", Grupo Dedicado a Extorsión en CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo, detuvieron a "El Basi" y aseguraron dosis de aparente narcótico.