Refuerzan Seguridad en Sinaloa con Fuerzas Especiales del Ejército Nacional

A las 10:00 horas de este viernes 20 de diciembre de 2025, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desplegó a 180 efectivos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano hacia el estado de Sinaloa, con el objetivo de reforzar las acciones de seguridad en la entidad.

El personal militar despegó de la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, ubicada en el Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 y una aeronave Spartan C-27J de transporte pesado, ambas pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana. El contingente arribó a la Base Aérea Militar No. 10, en Culiacán, donde se integrará de manera inmediata al despliegue operativo que mantiene la 9/a. Zona Militar en la región.

De acuerdo con información oficial, estos efectivos fortalecerán las labores conjuntas que realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de los grupos delictivos con presencia en esta zona del país. El refuerzo busca ampliar la capacidad operativa de las fuerzas federales y contribuir a la recuperación de la seguridad y el orden público en diversos municipios de Sinaloa.

Fuerzas Especiales en Sinaloa. Foto: Sedena

¿Cuál será el objetivo de las Fuerzas Especiales?

La misión de las unidades de Fuerzas Especiales contempla la coordinación permanente con autoridades de los tres órdenes de gobierno, mediante tareas de disuasión, prevención del delito y patrullajes estratégicos en áreas consideradas prioritarias. Estas acciones están orientadas a generar un ambiente de tranquilidad y confianza entre la población.

La Sedena subrayó que todas las operaciones se llevarán a cabo en estricto apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos, privilegiando en todo momento la protección de la ciudadanía. Con este despliegue, el Gobierno de México reafirma su compromiso de fortalecer la seguridad y salvaguardar el bienestar de las y los habitantes de Sinaloa.

