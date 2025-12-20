Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 20 de Diciembre 2025

Conoce qué carreteras registran bloqueos, cierres parciales o congestionamientos vehiculares este sábado 20 de diciembre, así como las marchas y movilizaciones previstas en distintos puntos del país, a unos días del inicio del periodo vacacional de invierno 2025.

Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas para que verifiquen el estado actual de las vías antes de emprender cualquier trayecto, ya que la circulación puede verse afectada por manifestaciones, incidentes viales o trabajos de mantenimiento.

Para mantenerse informados, se recomienda consultar de manera constante las cuentas oficiales de @GN_Carreteras y @CAPUFE, donde se comparte información en tiempo real sobre accidentes, reducción de carriles, cierres totales o parciales, así como alertas viales relevantes.

A continuación, se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones debido a cierres, incidentes o la presencia de manifestantes.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros:

06:47 Accidente en Segundo Piso de Periférico. Servicios de emergencia de la Alcaldía de Benito Juárez, atendieron una volcadura de auto en el segundo piso de Periférico, en San Pedro de los Pinos. Se reportan tres personas lesionadas, ya atendidas en el lugar.

Accidente en Perifério Hoy. Foto: N+

06:03 Horas. Vialidad Libre en Veracruz tras Accidente Vial cerca del km 292+100 de la carretera Puebla - Córdoba con dirección a Veracruz. Maneje con precaución.

05:00 Horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Isla - Acayucan, km 182, dirección Acayucan. El incidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución

04:10 Horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Puebla, km 30, dirección Puebla. Reducción de carriles por atención de accidente (choque contra muro central). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.