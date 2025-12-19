Sheinbaum Detalla que en Una Reunión le Planteó a Alejandro Gertz Manero Irse a Una Embajada

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló este 19 de diciembre de 2025 cómo fue el planteamiento al exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para incorporarse a una embajada del país.

Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria nacional refirió que le propuso estar en una embajada de México por el reconocimiento y el trabajo que realizó. “En una reunión se lo planteé”, explicó.

Con información de N+.

spb