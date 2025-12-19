Sheinbaum Detalla que en Una Reunión le Planteó a Alejandro Gertz Manero Irse a Una Embajada
|
N+
-
La presidenta de México informa cómo fue la propuesta al exfiscal General de la República para incorporarse a una embajada
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, detalló este 19 de diciembre de 2025 cómo fue el planteamiento al exfiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, para incorporarse a una embajada del país.
Durante su conferencia de prensa diaria, la mandataria nacional refirió que le propuso estar en una embajada de México por el reconocimiento y el trabajo que realizó. “En una reunión se lo planteé”, explicó.
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Cuántas Posadas Son en México? Significado de Cada Día de la Celebración.
- Regresa el Cubrebocas: Secretaría de Salud Pide Usarlo en Estos Casos ante Súper Gripe H3N2.
- Así Operan ‘Los Negros’, Extorsionadores que Amenazan a Choferes de Camiones en Indios Verdes.
Con información de N+.
spb