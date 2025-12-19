Cae Comandante de Sicarios del CJNG: Grupo de 'Delta 1' Levantaba Personas y las Torturaba

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó hoy, 19 de diciembre de 2025, que se llevaron a cabo dos operaciones, en una de ellas fue capturado, en Jalisco, Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, comandante de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) .

Mediante redes sociales, el secretario García Harfuch indicó que Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, está acusado de homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

Se llevaron a cabo dos operaciones conjuntas de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico, en Jalisco donde se detuvo a Armando “N”, alias “Delta 1”, se le relaciona con homicidios, secuestros, extorsiones y trasiego de drogas sintéticas a Estados Unidos.

¿Cómo fue la detención de ‘Delta 1'?

En el estado de Jalisco, tras realizar labores de investigación e inteligencia, los agentes de seguridad dieron seguimiento a un hombre identificado como Armando ‘N’, alias ‘Delta 1’, comandante de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en varios municipios de Jalisco, además de ser responsable de la expansión del grupo criminal en el estado de Michoacán.

Posteriormente se obtuvo una orden de reaprehensión contra Armando ‘N’ por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de clorhidrato de metanfetamina, con fines de comercio.

Fue así que, al realizar recorridos de seguridad, en el la colonia Colinas de Atemajac, en Zapopan, los efectivos lo ubicaron, corroboraron su identidad y cumplimentaron la orden de reaprehensión en su contra. Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Desmantelan laboratorio clandestino en Durango

En otra acción, pero en Durango, Fuerzas Federales aseguraron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de drogas sintéticas, donde se aseguraron:

Reactores, destiladores, utensilios, maquinaria, sustancias químicas y documentos relacionados con actividades financieras ilícitas.

En estas operaciones conjuntas participaron elementos de la Secretaría de la Defensa (DEFENSA), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

