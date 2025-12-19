Extorsiones Alcanzan a Maestros: Así los Orillan a Abandonar Escuelas Públicas

Mientras daba clases a niños de una primaria pública en Morelos, a finales de noviembre, la maestra Liz recibió un mensaje en el que le exigían 20 mil pesos a cambio de no hacerle daño. Era el segundo mensaje que recibía en dos días, pero el primero en que le daban información privada

Es una información tan exacta que tú no dudas que sea verdad, porque ya te está mencionando placas de carros de tu propiedad, ya te menciona la escuela de tu hijo, entonces si es una persona que realmente me ha estado, pues, ahí presente, vigilando.

Liz, cuyo nombre fue cambiado por seguridad, es maestra de primaria desde hace 23 años y nunca había experimentado algo así.

Noticia relacionada: Llamada Desata Balacera en CDMX: 3 Claves del Operativo contra Extorsión en la Cuauhtémoc

Maestros, nuevo blanco para extorsionadores

Hoy el gremio de maestros en Morelos se ha convertido en el nuevo blanco para los extorsionadores.

Avisé a mi dirección, tuve la necesidad de pedir días económicos por seguridad tanto de mi familia como mío.

Desde entonces, la maestra Liz perdió su tranquilidad.

Ahorita te confieso que a mí me da mucho miedo venir aquí, porque nomás me andaba cuidando que si el de la bicicleta, que si el de la moto. Mi hijo ha dejado de ir a la escuela, tiene una semana que no va a la escuela.

Su caso no es aislado, de acuerdo con el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), este año 14 profesores de escuelas públicas han presentado denuncias por extorsión.



No hay registro de denuncias similares en años anteriores. Julio César Barberi, director primarias del IEBEM, explicó que ante un caso así, como protocolo de seguridad, se cambia de lugar de trabajo a la víctima.

Como protocolo necesitamos resguardarlos ya sea en las instalaciones del IEBEM o en alguna oficina de supervisión o jefatura de sector, para que no estén en el mismo centro de trabajo donde están siendo agredidos.

Pero hay maestros víctimas de este delito que no han denunciado, así lo refirió Joel Sánchez Vélez, secretario General Sección 19 SNTE.

Hay que reconocer que hay temor por parte de los compañeros en hacer el levantamiento de la denuncia, sin embargo, en la mayoría de los casos sí se ha hecho ese procedimiento.

Noticia relacionada: ¿Quiénes son ‘Los Negros’ y Cómo Extorsionan a Transportistas en Paradero Indios Verdes de CDMX?

Adelantan vacaciones por extorsiones

La primaria Santana Díaz Romano, en Jiutepec, suspendió clases a principios de diciembre luego de que 7 maestros fueron amenazados.

Aunque los alumnos regresaron a clases, el miedo que generó la extorsión , provocó que se adelantarán las vacaciones y se suspendieran los festejos navideños.

, provocó que se adelantarán las vacaciones y se suspendieran los festejos navideños. El 11 de diciembre, la fiscalía de Morelos capturó a una persona presuntamente ligada a algunos de estos casos; el detenido, confirmaron fuentes oficiales, es un maestro de ese mismo municipio.

Debido a las extorsiones, algunos docentes han solicitado cambio de escuela.

Nosotros como sindicato, lo que hemos estado haciendo, el acompañamiento para hacer la denuncia correspondiente y, en algunos casos, los compañeros han solicitado el cambio de centro de trabajo.

La extorsión es uno de los delitos que más ha aumentado en Morelos, la mayor parte ocurren en Cuautla. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estas son las denuncias que se han presentado:

En 2022 se presentaron 147 denuncias por ese delito en el estado.

En 2023, ascendió a 236.

En 2024 aumentó a 322.

En los primeros 10 meses de este año, 339.

La Fiscalía estatal informó que de enero a noviembre han detenido a 181 personas por extorsión. Pero eso no le da tranquilidad a la maestra Liz, quien espera que pronto se resuelva su cambio de plantel.

No importa que sea lejos, pero yo no quiero estar aquí, el problema es que prácticamente me tengo que cambiar de domicilio, de escuelas, de trabajo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar

