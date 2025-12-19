Revisiones en el Metro CDMX: Lista de Estaciones donde Piden a Usuarios Abrir Bolsas y Mochilas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro realiza revisiones por fiestas decembrinas. Te decimos la lista de estaciones donde piden a usuarios abrir bolsas y mochilas.

En N+ ya te contamos cuáles son los objetos prohibidos en el Metro, por lo que se colocaron avisos impresos para invitar a las y los usuarios a evitar el ingreso de los mismos.

Mediante el Operativo “Cero Pirotecnia”, se busca garantizar la seguridad de las y los usuarios del Metro, que todos los días utilizan este medio de transporte, por lo que hay más vigilancia en:

Accesos, vestíbulos, pasillos, andenes, trenes.

Adicionalmente, el Sistema de Videovigilancia del Metro mantiene un monitoreo constante en los accesos de las estaciones que presentan mayor incidencia de ingreso de personas con material pirotécnico.

Noticia relacionada: ¿Como Recargar tu Tarjeta MI para Metro y Metrobús desde App CDMX? Acepta Estos Métodos

Estaciones donde piden a usuarios abrir bolsas y mochilas

Durante las fiestas decembrinas, elemento de la Policía Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), asignados a las labores de resguardo del Metro, vigilarán las doce líneas de la red, sin embargo, habrá revisión de bolsas y mochilas de personas usuarias en las siguientes estaciones:

Fray Servando.

Merced.

Candelaria.

Jamaica.

Zócalo-Tenochtitlan.

Pino Suárez.

Adicionalmente, en el operativo participan elementos de las áreas de Seguridad Institucional, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Metro, con la participación de inspectores Jefes de Estación, en caso de ser necesaria.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar