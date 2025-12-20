¿Qué Pasó en el Aeropuerto de CDMX? AFAC Da Detalles del Incidente en Vuelo con Destino a Cancún

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) ofreció nuevos detalles con relación al incidente que se presentó el viernes en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México (AICM), en el vuelo GMT-780 de la aerolínea MAGNICHARTERS con destino a la Ciudad de Cancún.

¿Qué pasó en el Aeropuerto de la CDMX?

La AFAC señaló que, aproximadamente a las 14:16 horas, después de que el piloto detectó un problema menor en la aeronave durante el despegue, el vuelo se canceló y el avión regresó a rampa para resolver el problema técnico.

Una vez solucionado, se presentó una tripulación de reemplazo, por lo que el piloto relevado decidió hacer una serie de declaraciones a los pasajeros.

En apego a los protocolos de seguridad, se presentaron autoridades de la AFAC y de la Unidad Naval de Protección Aeroportuaria para atender el incidente.

Vuelo: 780 de Magnicharters

Ruta: CDMX-Cancún



La AFAC dio a conocer que activó su protocolo e inició la investigación administrativa correspondiente y tomó declaración a la tripulación; mientras que la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) también inició con la investigación correspondiente.

