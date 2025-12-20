EUA Intercepta e Incauta Buque Petrolero Frente a Costas de Venezuela

Estados Unidos está interceptando e incautando un buque en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela, informaron el sábado a Reuters tres funcionarios estadounidenses. La operación se produce pocos días después de que el presidente Donald Trump anunciara un “bloqueo total” de todos los petroleros sancionados que entran y salen del país sudamericano.

Esta sería la segunda incautación de un petrolero cerca de Venezuela en las últimas semanas y ocurre en medio de un incremento significativo de la presencia militar estadounidense en la región. Según las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato, la Guardia Costera de Estados Unidos lidera la operación, aunque no se precisó el lugar exacto. Tanto la Guardia Costera como el Pentágono remitieron las consultas a la Casa Blanca, que no respondió de inmediato. El Ministerio de Petróleo de Venezuela y la estatal PDVSA tampoco ofrecieron comentarios.

¿Por Qué EUA Confiscó Un Buque Petrolero Frente a las Costas de Venezuela?

“Estoy ordenando un bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela”, afirmó Trump el martes. Desde la primera incautación, se ha producido un embargo de facto, con numerosos buques cargados con millones de barriles de crudo permaneciendo en aguas venezolanas para evitar el riesgo de ser confiscados.

Trump anunció el 16 de diciembre un bloqueo total a todos los petroleros sancionados que ingresan y salen de Venezuela, acompañado de acusaciones contra el gobierno de Maduro y la designación del régimen venezolano como organización terrorista extranjera. Afirmó que el país está rodeado por "la Armada más grande jamás reunida en la historia" y no permitiría que continuara el financiamiento al país sudamericano por esa vía.

El presidente Nicolás Maduro ordenó a la Armada de Venezuela escoltar sus buques petroleros, ante el bloqueo anunciado por el presidente Donald Trump a esas embarcaciones, informó el diario The New York Times. Mientras que el Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, afirmó que las amenazas del mandatario norteamericano no los intimidan.

Estados Unidos Laza el Mayor Ataque contra Embarcaciones de Supuestos Narcotraficantes

Operación a gran escala

Como consecuencia, las exportaciones de petróleo venezolano han caído de forma drástica. Aunque muchos buques que transportan crudo del país están sancionados, algunos no lo están, incluidos aquellos utilizados por empresas autorizadas como la estadounidense Chevron. China continúa siendo el principal comprador de crudo venezolano, que representa cerca del 4% de sus importaciones, y los envíos de diciembre podrían superar los 600.000 barriles diarios, según analistas.

Por el momento, el mercado petrolero se mantiene bien abastecido, con millones de barriles almacenados en petroleros frente a las costas de China. Sin embargo, si el embargo se prolonga, la posible pérdida de casi un millón de barriles diarios podría presionar al alza los precios del petróleo.



EUA Exige Devolución de Derechos Petroleros a Venezuela; Maduro Ordena a Ejército Escoltar a Buques

Desde la imposición de sanciones energéticas a Venezuela en 2019, comerciantes y refinadores han recurrido a una llamada “flota en la sombra” para transportar crudo venezolano, iraní o ruso. La campaña de presión de Trump contra el gobierno de Nicolás Maduro también ha incluido un aumento de la presencia militar estadounidense en la región y múltiples acciones militares en zonas cercanas a Venezuela.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha denunciado que esta concentración militar busca derrocar a su gobierno y tomar control de los recursos petroleros del país, que posee las mayores reservas de crudo del mundo.

Historias recomendadas:

Detienen a Uno de los Líderes del Grupo Delictivo 'Los Rusos', Vinculado con 'La Mayiza'

‘Los Diarios Son como Amigas’: Sylvia Aguilar Zéleny Explora en "Una Falsa Diarista" la Libertad