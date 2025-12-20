Detienen a Uno de los Líderes del Grupo Delictivo 'Los Rusos', Vinculado con 'La Mayiza'

Fuerzas especiales de seguridad, que conforman el Grupo de Coordinación en Baja California, detuvieron durante un operativo en el Valle de Mexicali, a uno de los líderes del grupo criminal Los Rusos.

De acuerdo con un boletín de la Secretaría de Seguridad estatal, se trata de un líder delictivo de alto perfil y aunque solo se refiere a él por su apodo, se trata de Javier Gabriel 'N', alias La Piruja.

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, Guardia Nacional, elementos de la Defensa, con apoyo de instancias federales, ubicaron a un sujeto apodado 'La Piruja'

De forma preliminar se informó que se decomisaron armas de fuego, droga y un vehículo al parecer blindado, y que el operativo se desarrolló en la zona conocida como kilómetro 57, en el Valle de Mexicali.

Ya en febrero de 2024, la dependencia había publicado una lista de "personas de interés", conformada por 11 sujetos, uno de ellos, Javier Gabriel 'N'.

Cartel con información de 11 individuos vinculados a 'Los Rusos', publicada en febrero de 2024. Foto: Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana

De esta lista, ya fueron detenidos Josué 'N', alias El Pitufo, cuando estaba en un salón de fiestas, el 16 de diciembre de 2024; y Gerardo 'N', El Tochín, arrestado en un casino, el 7 de diciembre de ese mismo año, ambos en la ciudad de Mexicali.

La Secretaría de Seguridad detalló que en las próximas horas se dará mayor información sobre el operativo y la situación jurídica del detenido.

Los Rusos, una facción de La Mayiza

Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, es el líder y fundador del grupo criminal conocido como Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa, brazo armado de La Mayiza.

El 16 de septiembre pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su arresto y refirió:

La organización de Ponce Félix gestiona directamente la distribución de narcóticos con valor millonario, en particular cocaína, fentanilo, metanfetamina y heroína, desde México a Estados Unidos, así como el envío de las ganancias de la venta de estas drogas a México

Los Rusos, catalogados por Estados Unidos como una facción extremadamente violenta, surgieron como sicarios a la orden de Ismael Zambada, alias El Mayo, hoy detenido en la Unión Americana.

Este grupo se mantuvo fiel a Ismael y tras la lucha intestina dentro del Cártel de Sinaloa, se decantó por ligarse a La Mayiza en su lucha contra La Chapiza.

Se cree que Los Rusos y al menos sus cabecillas más importantes se mueven en Mexicali, Baja California, según detalles de la ficha de búsqueda del FBI de Juan José Ponce Félix.

Con información de N+

ICM