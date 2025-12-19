Trump Evita Hablar del Caso Epstein en Su Primer Acto Público después de Develación de Archivos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó mencionar algún comentario sobre los archivos Epstein en su primer acto público después de que estos fueron develados por el Departamento de Justicia.

En cambio, Trump insistió en su discurso económico de "bajos precios" y aplaudió sus medidas económicas; asimismo, volvió a atacar a sus antecesores durante un mitin republicano en Rocky Mount, Carolina del Norte.

Dirigiéndose a la multitud en Carolina del Norte, Trump inició su discurso de más de una hora de duración, asegurando que su administración ha bajado el costo de los medicamentos hasta un 600%, aunque esto ha sido cuestionado por ser una imposibilidad en términos matemáticos.

El discurso del republicano fue casi una calca del pronunciado el pasado 17 de diciembre en la Casa Blanca, con el que repasó los logros de su primer año en el poder.

Trump enfrenta caída de su popularidad

La visita del presidente a Carolina del Norte es su segundo mitin de cara al cierre del año frente a una drástica reducción de su popularidad debido a la polémica por el caso Epstein y el cierre de Gobierno que afectó a miles de trabajadores federales durante 43 días.

Una supuesta baja de precio de los huevos, de la gasolina, así como la baja de la inflación y el aumento de salarios fueron los datos que más repitió el presidente durante su presentación.

Trump atacó la Ley de Atención Médica Asequible, a la que se refirió como "Barack Hussein Obamacare", haciendo especial hincapié en el segundo nombre del mandatario demócrata.

Durante su discurso, un asistente gritó: "¡Desháganse de ella!", mientras Trump criticaba los efectos de la expiración inminente de los subsidios del programa sobre los seguros médicos.

Los traspiés del discurso de Trump

El mandatario tuvo algunas impresiones en su discurso; primero desvarió al hacer comentarios incoherentes sobre el color de las gorras rojas de MAGA, diciendo que eran de color mostaza, y después se equivocó en su línea, refiriéndose a una tasa de "inflación" del 4.5%, en lugar de una tasa de desempleo del 4.5%.

Con información de: EFE

