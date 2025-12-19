Archivos de Jeffrey Epstein: ¿Qué Famosos Aparecen en las Fotos Publicadas?

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha comenzado a publicar los documentos que componen el archivo de Jeffrey Epstein, por mandato del Congreso. En las fotos publicadas aparecen figuras como el expresidente Bill Clinton, el fundador de Microsoft, Bill Gates, y los cantantes Mick Jagger, Diana Ross y Michael Jackson.

El Departamento de Justicia ha publicado de forma incompleta los archivos de Jeffrey Epstein.

ha publicado de forma incompleta los archivos de Congresistas, tanto demócratas como republicanos, han criticado la liberación incompleta de los cientos de miles de archivos vinculados al empresario señalado por abuso sexual infantil y tráfico de menores.

Publican incompletos los archivos de Jeffrey Epstein

Este 19 de diciembre se cumplió el plazo para la publicación de los archivos de Jeffrey Epstein. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó a publicar los cientos de miles de documentos vinculados al empresario señalado por tráfico de menores.

No obstante, congresistas han denunciado que la publicación ha ocurrida de forma fragmentaria. El fiscal general adjunto, Todd Blanche, quien también ha sido abogado personal de Donald Trump, declaró que los archivos completos se terminarán de publicar en las próximas semanas.

En los archivos aparecen múltiples documentos censurados. Aunque se permite que los documentos publicados sean testados para la protección de las víctimas, activistas y periodistas temen que el gobierno de Donald Trump haya abusado de esta prerrogativa. Por ejemplo, la activista Melanie D'Arrigo escribió desde cuenta de X, antes Twitter:

Se ha censurado un documento completo de 119 páginas del gran jurado de los archivos de Epstein. Los documentos del gran jurado contienen la evidencia necesaria para asegurar las acusaciones y justificar los cargos. Si Trump no tiene nada que ocultar, ¿por qué ocultarlo todo cuando puede simplemente ocultar los nombres de las víctimas?

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, condenó la publicación parcial de los documentos y acusó de un intento por encubrir los vínculos entre Donald Trump y Jeffrey Epstein, quienes fueron amigos entre los ochenta y los noventa y vivieron muy cerca el uno del otro en Florida.

La gente quiere la verdad y sigue exigiendo la publicación inmediata de todos los archivos de Epstein. Esto no es más que un encubrimiento para proteger a Donald Trump de su oscuro pasado.

¿Qué personajes famosos aparecen en los documentos de Jeffrey Epstein?

Las primeras imágenes importantes de estos documentos fueron publicadas por legisladores demócratas. En aquellas fotos aparece Jeffrey Epstein en compañía del expresidente Bill Clinton, así como de empresarios como Bill Gates o Richard Branson.

Michael Jackson y Diana Ross junto a Bill Clinton en los archivos de Jeffrey Epstein. Foto: Reuters

En las imágenes también aparecían el cineasta Woody Allen y el asesor político Steve Bannon. En una de las fotografías publicadas Donald Trump aparece acompañado de varias mujeres con el rostro tapado.

En la nueva tanda de imágenes publicadas el 19 de diciembre, aparecen figuras como la cantante Diana Ross, el vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger, y Michael Jackson. También aparece la duquesa de York, Sarah Ferguson.

Mick Jagger y Bill Clinton en los archivos de Jeffrey Epstein. Foto: Reuters

Una figura que aparece múltiples veces en las imágenes es el demócrata Bill Clinton. Su aparición ha motivado mofas y señalamientos por parte de republicanos.

Por ejemplo, Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca, escribió en X sobre una foto en la que el expresidente aparece en un jacuzzi, junto a una persona con un recuadro negro tampando su rostro:

Bill Clinton simplemente relajándose, sin una preocupación en el mundo. Qué sabía él.

Con información de AFP y Reuters