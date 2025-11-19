El presidente Donald Trump firmó este 19 de noviembre 2025, una ley para que se publique el expediente completo del caso Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, lo cual fue aprobado este martes por el Congreso de Estados Unidos, pero, ¿cuándo se podrá conocer el contenido completo de los archivos?

De acuerdo con las autoridades, luego de la firma, los documentos ahora son públicos, no obstante, se debe cumplir un periodo de tiempo para que se conozcan los detalles.

¿Cuándo se podrían revelar por completo los archivos de Jeffrey Epstein?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, ahora cuenta con 30 días para liberar los materiales, es decir, que aproximadamente el 19 de diciembre de 2025, se podría tener acceso completo al contenido de esos documentos.

Sin embargo, se reservarán aquellos archivos cuyo contenido pueda vulnerar a las sobrevivientes de la red de trata operada por el multimillonario, quien murió en prisión en 2019, presuntamente por un suicidio.

¿Qué habrá en estos documentos?

Jeffrey Epstein fue uno de los principales magnates financieros de Estados Unidos. Fue una figura destacada entre personalidades de la política y celebridades.

En 2005, el empresario fue acusado de acosar a una niña de 14 años en Palm Beach, Florida. Esta denuncia se convirtió en la primera de muchas, las cuales sirvieron para comprobar que Epstein lideraba una red de tráfico sexual.

Epstein fue finalmente encarcelado en 2019, acusado de encabezar una red de trata con fines sexuales, la cual pudo liderar junto a su pareja, Ghislaine Maxwell.

¿Qué famosos aparecen en la lista de Jeffrey Epstein?

La detención y posterior muerte de Epstein causaron controversia, ya que tenía vínculos con políticos y celebridades, tales como el príncipe Andrés de Inglaterra o Bill Clinton. Incluso, también indican que fue amigo durante la década de los 90 con Donald Trump.

Ahora bien, fue en enero del año pasado cuando se hizo pública una primera lista de las personas que tenían vínculos con Jeffrey Epstein, cuyo contenido se extrajo de los documentos presentados en la Corte de Nueva York durante el juicio de Maxwell.

