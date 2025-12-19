Volcadura Deja Un Muerto y 3 Heridos en Segundo Piso del Periférico, en CDMX

Una persona murió y al menos tres resultaron heridas por una aparatosa volcadura del vehículo en el que viajaban sobre el segundo piso del Periférico de la CDMX la noche de este viernes 19 de diciembre de 2025.

Los equipos de emergencia están en la zona y, debido al percance, se registra un grave rezago en la circulación con largas filas.

El accidente se registró pasando San Antonio, antes del viaducto Miguel Alemán, con dirección al municipio de Naucalpan, Edomex.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron los primeros respondientes, por lo que al llegar verificaron la situación y solicitaron apoyo a paramédicos, debido a que los cuatro tripulantes resultaron gravemente lesionados.

¿Cómo ocurrió la volcadura en el segundo piso del Periférico?

La zona de la volcadura permanece acordonada en espera de la llegada del equipo necesario para retirar el vehículo con placas del Estado de México, el cual quedó completamente destruido.

Además del tráfico en el segundo piso del Periférico, también reportan gran carga vial en la parte inferior del distribuidor, por lo que piden evitar la zona.

Hasta el momento se desconoce cómo ocurrió el accidente, sin embargo, no se descarta que el exceso de velocidad sea una de las principales causas.

