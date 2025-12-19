Paseo Nocturno Navidad 2025 en CDMX: Esta Es la Ruta, Fecha y Horario

El Paseo Nocturno se ha convertido en una tradición entre miles de capitalinos. Y no es la excepción en la temporada decembrina, así que te invitamos a conocer la ruta, horario y fecha de este evento para despedir el 2025 pedaleando por las calles de la Ciudad de México (CDMX).

Video relacionado: ¿Alcanza para la Cena? Inflación Golpea Compras Navideñas en CDMX

¿Cuándo y en qué horario se realiza último Paseo Nocturno 2025 en CDMX

¡Disfruta la noche del 20 de diciembre en el Paseo Nocturno Decembrino! 🎄🚴🏽🚴🏽‍♀️🚴🏽‍♂️✨



Sal a disfrutar la ruta de 22 km con un original atuendo navideño y el equipo deportivo.



Consulta más detalles aquí o en @MIBiciCDMX 👇 pic.twitter.com/XsMB5oWuF7 — Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (@turismocdmx) December 18, 2025

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) podrán acudir al último Paseo Nocturno ciclistas, patinadores y peatones, el sábado 20 de diciembre, de 19:00 a 23:00 horas.

¿Cuál es el recorrido del último Paseo Nocturno ciclista de 2025 en CDMX?

El recorrido del último Paseo Nocturno ciclista de 2025 en CDMX estará conformado por 22 kilómetros de ciclovía recreativa, que inicia en:

Fuente de Petróleos para después incorporarse a Paseo de la Reforma

Llegar a las avenidas en el Centro Histórico de la CDMX:

Juárez

5 de Febrero

Jóse María Izazaga

Estos son los monumentos que se apreciarán

A lo largo del trayecto, las y los participantes podrán disfrutar el ambiente festivo mientras pedalean junto a algunos de los puntos más emblemáticos de nuestra capital como:

Glorieta de la Diana Cazadora

Ángel de la Independencia

Torre del Caballito

Glorieta de las Mujeres que Lucha

Palacio de Bellas Artes

Zócalo Capitalino

Instalarán biciescuela para mayores de 3 años

Como parte de las actividades especiales, personal de SEMOVI instalará una Biciescuela en la Glorieta de la Diana Cazadora, donde personas mayores de tres años podrán aprender a andar en bicicleta, conocer las principales señales ciclistas y reforzar habilidades para el día a día.

¿Qué pasa si no llevo bicicleta?

Para quienes no tienen una bicicleta propia, el Instituto de la Juventud (INJUVE), ofrecerá préstamo gratuito de bicicletas y charlas de mecánica básica en la Glorieta del Ahuehuete, en un horario de 19:00 a 22:00 horas.

¿Qué otros servicios tendrá el Paseo Nocturno?

El Paseo Nocturno de Navidad 2025 contará, a lo largo de la ruta, con la presencia de grupos musicales; servicios médicos; apoyo mecánico y sanitarios para comodidad de los asistentes.

Permitirán ingreso de bicicletas en Metro, Metrobús y Trolebús

Para facilitar los traslados, la Red de Movilidad Integrada (MI) a través del Metro, Metrobús y el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) mediante el Trolebús permitirá el ingreso de bicicletas en sus instalaciones y unidades a partir de las 17:00 horas y hasta el cierre del servicio.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI