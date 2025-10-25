Así se Vive Hoy el Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025 en CDMX  

Esta noche de sábado 25 de octubre de 2025, miles de capitalinos podrán disfrutar del tradicional Paseo Nocturno de Día de Muertos, una de las actividades más esperadas en la Ciudad de México.

El evento combina deporte, cultura y tradición, además de un concurso de disfraces que invita a los asistentes a participar caracterizados como catrinas, calaveras o personajes alusivos a la festividad.

El recorrido tiene una distancia de 19 kilómetros, iniciando en la Fuente de Petróleos y llegando hasta el Centro Histórico, pasando por avenidas emblemáticas como Paseo de la Reforma y Bellas Artes. El horario será de 19:00 a 23:00 horas, con acceso gratuito para ciclistas, patinadores y peatones que deseen sumarse a esta celebración.

Paseo Nocturno en Bici CDMX. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad, la ruta contará con puntos de atención médica, hidratación y servicios gratuitos, además de tramos bidireccionales para facilitar el flujo de participantes.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro permitirá el acceso con bicicletas a partir de las 17:00 horas en todas sus líneas, con el fin de facilitar la llegada de los asistentes a los puntos de partida.

Cortes viales por Paseo Ciclista por Día de Muertos

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre los cortes viales que se realizarán en Paseo de la Reforma, avenida Juárez, Eje Central, Izazaga y Pino Suárez, durante el desarrollo del paseo. Como alternativas viales, se recomienda circular por avenida Constituyentes, Chapultepec, Eje 1 Norte, Artículo 123 y Congreso de la Unión.

El Paseo Nocturno de Día de Muertos 2025 es una oportunidad única para celebrar la tradición mexicana en un ambiente familiar, seguro y lleno de color, donde la bicicleta y las catrinas se unen para rendir homenaje a una de las festividades más representativas del país.

