Temblor en Nuevo León: Sismo de Magnitud 3.4 Se Registró en Santa Catarina
Elementos de Protección Civil comienzan con recorridos para descartar daños en estos puntos donde se sintió el temblor en Nuevo León
Durante la noche de este viernes 19 de diciembre se registró un temblor en Nuevo León que tuvo como epicentro el municipio de Santa Catarina. Varios Usuarios comentaron en redes sociales haber sentido un pequeño movimiento en diferentes punto como Escobedo, Monterrey y San Nicolás de los Garza.
