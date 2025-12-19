Detienen a Joven por Presunto Intento de Robo en Tienda de Conveniencia en Monterrey

Durante la madrugada de este jueves 18 de diciembre un joven fue detenido luego de ser visto a través de cámaras de seguridad rompiendo el cristal de una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de la avenida Juárez y Madero en Monterrey, Nuevo León.

Fue a través de las cámaras del C4 de Monterrey donde elementos de seguridad observaron como un joven ingresó a un negocio por una ventanilla de servicio luego de presuntamente romper el cristal de esta puerta. Al observar al sujeto, elementos de la policía municipal acudieron a este punto para localizarlo.

Las cámaras siguieron el paso del sujeto al intentar huir, cuadras más adelante el joven se quitó un suéter para no ser identificado pero personal del C4 alertó a policías, quienes minutos después lo arrestaron tras intentar escapar y pasar desapercibido.

Investigan presunto intento de robo a tienda de conveniencia en Monterrey

El joven fue identificado como Luis Antonio “N”, de 19 años de edad. Tras su detención, policías descartaron que haya robado mercancía o dinero de esta tienda, pero fue trasladado al Ministerio Público por los daños que causó a este negocio. Hasta el momento se desconoce si ya se presentó una denuncia en su contra por parte de la empresa afectada.

Los elementos de seguridad ya investigan el caso para deslindar las responsabilidades correspondientes. Policías de Monterrey pidieron a locatarios presentar una denuncia contra este sujeto en caso de reconocerlo y haber sido víctimas de robo.

